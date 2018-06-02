Cumhurbaşkanı canlı yayında: Birinci turda biteceği açık

Star TV'de Nazlı Çelik'in konuğu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtlıyor. 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin şansı olmadığını belirten Erdoğan, İnce'nin 'Gülen iddiaları' için ise "tamamen yalan" dedi.

"YETKİSİ YOK BOL KESEDEN DAĞITIYOR"

Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından satır başları;

Kamuoyu araştırmalarında herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Birinci turda biteceği burada çok açık, net görünüyor. Şahsım üzerinde halkımın ciddi bir ittifakı var ve parlamentonun oluşumunda da hamdolsun diğer partilere mukayese edilemeyecek derecede orada da önemli bir fark söz konusu. Ben inanıyorum ki bu 50+1 konusu bundan sonraki süreçlerde Türkiye'de birçok siyasi partiyi de bu seçimlerden sonra bir kenara koyacaktır.

Siyasete gençlikten itibaren başladım. Partimizi kurduktan itibaren durmaksızın çalıştık. Kamuoyu araştırmalarına baktığımız zaman herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Birinci turda biteceği çok açık görünüyor. Hesabını yapmadan hiçbir şeyin sözünü vermem. Muhalefetin bundan önceki seçimlerde de halini gördük. Yani hiçbir yerde esamesi yok. Yani bekara karı boşamak kolaydır. Kalkıyorlar bakıyorsun bol keseden dağıtıyorlar. Sen dur bakalım, bir yetkin yok, neye göre bunları veriyorsun?

"KONSORSİYUMLA BERABER ADIM ATTIK"

Biz 2021'de elektrikli ve akıllı sürüşü olan bu otomobili üreteceğiz. Ne yaptık? Ben '5 tane babayiğit' dedim, 5 tane babayiğit çıktı ve bir konsorsiyum oluşturdular. Oluşturdukları bu konsorsiyumla beraber adımı attık. Şimdi başına da Mehmet Gürcan Karakaş diye bir arkadaşımızı Bosch'tan transfer ettik.

Bu arkadaşımızla beraber inşallah bu süreci başlatacağız. 7-8 bakanlık durumunu koruyacak, bunun dışındakiler ya birleştirilecek ya da değişime gidecek. Bakanlar durumun gücünü koruyacak.

"GÜLEN İDDİALARI TAMAMEN YALAN"

Ofisler cumhurbaşkanının yükünü alacak. Kurullar bakanlıklara destek olacak. Bakanlarda o kurulları rast gele değil, oradan gelenleri saygın olarak değerlendirecek. Gülen'le başbakanlığım döneminde, zaten cumhurbaşkanlığı döneminde hiç söz konusu değil veyahut da partimizi kurarken, böyle bir adım atmam zaten söz konusu değil. Tamamen yalan