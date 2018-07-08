taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.734
USD
4,5739
EURO
5,3732
ALTIN
184,64
PETR
77,1300

Cumhurbaşkanı Çorlu'daki tren kazasıyla ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıkması sonucu yaşanan kaza hakkında bilgi aldı, ölenlere rahmet diledi.

Haber Merkezi | 08.07.2018 - 19:36..
  1. Haberler
  2. Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıkması neticesinde yaşanan kaza hakkında bilgi aldı.

BAKANLARDAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaza haberinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ı telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Çorlu'daki tren kazasıyla ilgili bilgi aldı

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Kaza hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, elim hadisede hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Durmuş Yılmaz frak giydi

Durmuş Yılmaz frak giydi

110
İyi Partili vekil Bahçeli'nin elini öptü

İyi Partili vekil Bahçeli'nin elini öptü

100
Sera Kadıgil'in ezbere yemin denemesi başarısız oldu

Sera Kadıgil'in ezbere yemin denemesi başarısız oldu

306
HDP'li Ömer Öcalan Meclis'te yemin etti

HDP'li Ömer Öcalan Meclis'te yemin etti

245
Akşener'den partililere Bahçeli tepkisi

Akşener'den partililere Bahçeli tepkisi

194
Yeni KHK ile açıklanan ihraçlar

Yeni KHK ile açıklanan ihraçlar

134
Otomobilde bikiniyle dans eden gençler karakolluk oldu

Otomobilde bikiniyle dans eden gençler karakolluk oldu

247
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM