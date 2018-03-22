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Cumhurbaşkanı down sendromlu sporcuları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Down Sendromlu Özel Sporcular Futsal Milli Takımı üyelerini kabul etti.

AA | 22.03.2018 - 15:20..
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Cumhurbaşkanı down sendromlu sporcuları kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Futsal Milli Takım üyelerini kabulünde renkli görüntüler yaşandı.

Cumhurbaşkanı down sendromlu sporcuları kabul etti

Takım oyuncuları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adının yazdığı ve memleketi Rize'nin plaka kodu olan 53 numaralı forma hediye etti. Sporcuların çok mutlu olduklarını söylemesi üzerine Erdoğan, "Eğer ben de sizleri memnun ettiysem ne mutlu bana" dedi.

Cumhurbaşkanı down sendromlu sporcuları kabul etti VİDEO

Cumhurbaşkanı down sendromlu sporcuları kabul etti

Bazı sporcuların futbol topu ile hünerlerini sergilediği kabulde, takım kalecisi Hüseyin Dinç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzun süre sarıldı.

Cumhurbaşkanı down sendromlu sporcuları kabul etti

"ZIMBA GİBİYİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sana bir atış yapayım mı?" diye sorması üzerine Dinç, "zımba gibiyim" yanıtını vererek oluşturulan kaleye geçti.

Cumhurbaşkanı down sendromlu sporcuları kabul etti

Erdoğan, Dinç'e "sol ayak, sağ ayak hangisiyle atayım?" sorusunu sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aldığı "sağ" yanıtına rağmen topu sol ayakla sol köşeye göndermesine rağmen Dinç yine de başarılı bir kurtarış gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı down sendromlu sporcuları kabul etti

Kurtarış karşısında başta Erdoğan olmak üzere yanındakiler, Dinç'i uzun süre alkışladı. Dinç, takım arkadaşlarının yaptığı atışları da kurtardı.

Cumhurbaşkanı down sendromlu sporcuları kabul etti

MİLLİ SPORCUDAN ASKER SELAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve takım oyuncuları, "Türkiye" diyerek coşkulu bir şekilde tempo tuttu.

Cumhurbaşkanı down sendromlu sporcuları kabul etti

Erdoğan, takım oyuncularıyla tek tek ilgilenerek, onlara antrenmanlarda kullanmaları için hediyeler verdi. Erdoğan, bir sporcunun hediye almadan önce asker selamı vermesini ise "aferin" diyerek tebrik etti.

Cumhurbaşkanı down sendromlu sporcuları kabul etti

Toplu fotoğraf çekimi sırasında Erdoğan'ın "Çektik mi? Allah çektirmesin" esprisi üzerine sporcular uzun süre güldü.

Cumhurbaşkanı down sendromlu sporcuları kabul etti

MEHMETÇİK'İ UNUTMADILAR

Sporculara başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlarla beraber Afrin'deki Mehmetçik'e selam gönderdi.

Cumhurbaşkanı down sendromlu sporcuları kabul etti

Erdoğan, "Mehmetçik'e selam, yola devam. Allah onların yardımcısı olsun" derken, sporcular da asker selamı verdi.

Cumhurbaşkanı down sendromlu sporcuları kabul etti

Kabule, sporcular ve teknik heyetin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, eski dünya ve olimpiyat şampiyonu güreşçi Hamza Yerlikaya da katıldı.

Cumhurbaşkanı down sendromlu sporcuları kabul etti

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