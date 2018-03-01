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Cumhurbaşkanı: Dünyanın kaderini 5 ülke belirleyemez

Tüm dünya ülkelerinin BMGK'da temsilcisi olması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın kaderini 5 ülke belirleyemez" ifadelerini kullandı.

İHA | 01.03.2018 - 23:26..
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Cumhurbaşkanı: Dünyanın kaderini 5 ülke belirleyemez

2. Dünya Savaşı döneminde yaşanmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya çok değişti" diyerek BM Güvenlik Konseyi'nde her ülkenin daimi üyesinin olması gerektiğini dile getirdi.

"DÜNYANIN KADERİNİ 5 ÜLKE BELİRLEYEMEZ"

Dünyanın yeni bir değişim sürecinden geçtiğini söyleyen Erdoğan, "Üstelik bu sancılı bir değişimdir. 196 dünya ülkesinin kaderini 5 tane ülke belirleyemez. Beş ülkenin her birinin dudakları arasına sıkışmış böyle bir kaderi artık dünya taşıyamaz. Şuanda İkinci Dünya Savaşı’nın şartlarında yaşamıyoruz. Dünya çok değişti. Bu şartların güncellenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Senegal ve Moritanya'nın da daimi üye olması gerektiğini dile getiren Erdoğan, "Oradaki beş ülke nasıl daimi üye ise, Senegal de, Türkiye de, Moritanya da orada daimi üye olabilmeli. Bunu seslendirmekten neden korkuyoruz. Dünya bu beş ülke midir? Niçin bizler orada olmayalım? Belli aralıklarla BM Güvenlik Konseyi niye değişmesin? Maalesef kimse konuşmuyor." dedi.

Cumhurbaşkanı: Dünyanın kaderini 5 ülke belirleyemez VİDEO

"AMERİKA YANINA SADECE 7 ÜLKE BULABİLDİ"

Kudüs meselesinde dünya ülkelerinin sesiyle sonuca artı olarak gidildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, "Konuşunca 128 ülke Kudüs’te tavrını ortaya koydu ve Amerika yanında sadece 7 ülke buldu. 8 ülke ile onlar bir tarafta oldu, 128 ülke bir tarafta oldu. Demek ki kararlı olunca, iyi bir duruş sergileyince hak güçlüdür, bunu bilmemiz lazım. Yani güç hiçbir zaman haklı değildir. Nitekim bunu o oylamada gördük" şeklinde konuştu.

"İŞ ADAMLARIMIZI TEŞVİK ETMELİYİZ"

"Amacımız Türk iş adamlarını Senegal’le iş yapmaya teşvik etmektir" diyen Erdoğan, "Senegal’de Türk iş adamlarının yapabileceği çok şey var. Aynı ölçüde önem verdiğimiz diğer husus ise Senegalli iş adamlarının ülkemizi tanımasıdır. İş adamlarımızın birbirlerini daha iyi tanımaları iş birliklerinin kurulmasına imkan sağlayacaktır" diye konuştu.

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