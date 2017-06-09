Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar krizine dair konuştu

Parti il teşkilatının iftarında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar krizine dair önemli açıklamlarda bulundu.

İşte Erdoğan'In açıklamaları:

"KARDEŞ KAVGASININ KAZANANI OLMAZ"

"Buradan Köfez'deki liderlere ve Körfez halkına sesleniyorum. Kardeş kavgasının kazananı olmaz. İftiralarla bir yere varılmaz. Böyle bir kavganın kazanan tarafı; bölgedeki istikrarsızlıktan beslenenler olacaktır. Daha hadisenin ilk anlarından itibaren mutluluklarını dile getirmekten çekinmediler. Bu tezgahı bozmamız gerekiyor.

"TÜRKİYE'DE DARBE OLURKEN KÖRFEZDE KİMLERİN SEVİNDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Türkiye'de darbe girişimi olduğu zaman Körfez'de buna kimlerin sevindiğini çok iyi biliyoruz. Bizim de istihbarat örgütlerimiz var. 'Türkiye'de ne oldu, gidiyor mu?' Bunu takip edenleri çok iyi biliyoruz. Nasıl paralar harcandığını çok iyi biliyoruz. Aç veya susuz... Katarlı kardeşlerimizin yanında olmamızdan, gıda ihraç etmemizden, ilaç ihraç etmemizden rahatsız olanlar var.

"SAVUNMA SANAYİİ ANLAŞMASINI YEİN YAPMADIK"

İkincisi; biz savunma sanayii ile ilgili anlaşmayı bugün yapmadık ki. sadece parlamentodan bunu yeni geçirmek durumunda kaldık. Körfezdeki dostlarımıza soruyorum. Amerikanın katardaki üssü sizi niye rahatsız etmiyor? Rahatsız olanlara da teklifim oldu; size üs kurabiliriz dedim. Şimdi bundan rahatsız oluyorlar. Biz mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz.

"AMBARGO TAMAMEN KALDIRILMALI"

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson bir açıklama yaptı; süreci hafifletmek gibi. Ben diyorum ki bu tamamen kaldırılmalı. Kardeşler arasında bu olmamalı. Suudi yönetiminden ricam var. Siz körfezin en güçlüsüsünüz. Siz düşmanlıkların değil kardeşliğin baş tacı olmalısınız. Suudi Arabistan'a bu yakışır. Bıktık biz bu kavgalardan.

"O VAKIFLARI TANIYORUM; TERÖRİST DEĞİLLER"

Katar'daki vakıfları terörist ilan ediyorlar. O vakıfları ben de tanıyorum. Katar'ın bugüne kadar teröre destek verdiğine ben şahit olmadım."