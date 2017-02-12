taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.473
USD
3,6937
EURO
3,9299
ALTIN
146,45
PETR
56,6200

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halkımız 'evet'i kapmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili henüz araziye inilmemesine rağmen halkın büyük çoğunluğunun evet dediğini söyledi

12.02.2017 - 14:07
  1. Haberler
  2. Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halkımız 'evet'i kapmış

1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Referandum anketleri ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Şu anda araziye inilmemesine rağmen halkın birçoğu da kapmış, tabiki evet diyor." diye konuştu.

HENÜZ ARAZİYE İNMEDİK

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Şu anda sağlıklı bir anket döneminde değiliz. Anketler geliyor ama asıl anketlerin bize akışı araziye çıkışla beraber daha da yoğunlaşacaktır. Ben halkımızın henüz Cumhurbaşkanlığı sistemini tam olarak anlayabildiklerini sanmıyorum. Bunu halkımıza iyice anlatmamız lazım. Artık anlatılmaya başlandı. Benim danışman arkadaşlarım bunu anlatmaya başladılar. Yazılı broşürler dağıtılıyor.

"ARAZİYE İNİLMEMESİNE RAĞMEN HALK EVET'İ KAPMIŞ"

Mersin ve Aksaray'da gördüm, araziye inilmemesine rağmen halkın çoğu "evet"i kapmış. Çoğunluk evet diyor. Halkımız neler olduğunu, işin ucunun nereye vardığını gayet iyi biliyor.

Bir bölücü terör örgütü var ve bunlarla birlikte hareket edenler var. Terör örgütü ne diyor? Hayır diyor. Kandil'le birlikte hareket edenler hep beraber Hayır diyor. Benim milletim o Kandil'dekilerle birlikte benim şehitlerimi şehadete gönderenlerle beraber hareket etmeyecektir. 16 Nisan aynı zamanda 15 Temmuz'un bir cevabı olacaktır."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçeliler ve halkımız dikkat etsin

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçeliler ve halkımız dikkat etsin

130
Emre Çolak'tan harika gol - İZLE

Emre Çolak'tan harika gol - İZLE

9
Fransa'da copla tecavüz eden polisler protesto ediliyor

Fransa'da copla tecavüz eden polisler protesto ediliyor

142
PYD ile Esad rejimi arasında Fırat Kalkanı pazarlığı

PYD ile Esad rejimi arasında Fırat Kalkanı pazarlığı

86
11 yaşındaki Türk kızı Talya Özdemir BM'de konuştu

11 yaşındaki Türk kızı Talya Özdemir BM'de konuştu

32
İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

14
Ukrayna'ya vize muafiyeti geliyor

Ukrayna'ya vize muafiyeti geliyor

120
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM