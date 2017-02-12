Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halkımız 'evet'i kapmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Referandum anketleri ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Şu anda araziye inilmemesine rağmen halkın birçoğu da kapmış, tabiki evet diyor." diye konuştu.

HENÜZ ARAZİYE İNMEDİK

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Şu anda sağlıklı bir anket döneminde değiliz. Anketler geliyor ama asıl anketlerin bize akışı araziye çıkışla beraber daha da yoğunlaşacaktır. Ben halkımızın henüz Cumhurbaşkanlığı sistemini tam olarak anlayabildiklerini sanmıyorum. Bunu halkımıza iyice anlatmamız lazım. Artık anlatılmaya başlandı. Benim danışman arkadaşlarım bunu anlatmaya başladılar. Yazılı broşürler dağıtılıyor.

"ARAZİYE İNİLMEMESİNE RAĞMEN HALK EVET'İ KAPMIŞ"

Mersin ve Aksaray'da gördüm, araziye inilmemesine rağmen halkın çoğu "evet"i kapmış. Çoğunluk evet diyor. Halkımız neler olduğunu, işin ucunun nereye vardığını gayet iyi biliyor.

Bir bölücü terör örgütü var ve bunlarla birlikte hareket edenler var. Terör örgütü ne diyor? Hayır diyor. Kandil'le birlikte hareket edenler hep beraber Hayır diyor. Benim milletim o Kandil'dekilerle birlikte benim şehitlerimi şehadete gönderenlerle beraber hareket etmeyecektir. 16 Nisan aynı zamanda 15 Temmuz'un bir cevabı olacaktır."