Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Kasım Anma programında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de 10 Kasım Atatürk'ü anma programında önemli mesajlar verdi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Bugün hala Atatürk'ün mirasçısı olduğu iddiasındaki CHP'nin ilişkisi, 10 Kasım 1938'de tamamen kesilmiştir.

Atatürk'ün ebediyete intikalinden sonra paranın üzerinden Atatürk'ün resmi kaldırılmış, İnönü'nün resmi konulmuştur.

"BÜYÜK FARK VAR"

Erdoğan, Milletimizin gönlündeki Atatürk ile kavramsallaştıran Atatürkçülük arasında çok büyük fark var.

"HAKKI TESLİM ETMEK BAŞKA"

Elbette Atatürk de eleştirilebilir. Yüce Allah dışında hiçbir güç layüsel değildir. Ancak eleştirmek başkadır, hakkı teslim etmek başkadır.

"CHP'NİN ATATÜRK'Ü MİLLETTEN KAÇIRMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

CHP'nin Atatürk'ü milletten kaçırmasına izin vermeyeceğiz.

"MİSAK-I MİLLİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ"

'Misak-ı Millimize yeniden sahip çıkmak zorundayız' diyorum.

Birilerinin 12 bin kilometre uzaktan gelip parselasyona girişmelerine başımızı sallama lüksümüz yok.

"LOZAN KAYIPLARI OLAN BİR ANLAŞMADIR"

Lozan, kazanımları yanında kayıpları da olan bir anlaşmadır.

"SURİYE VE IRAK'TA TEZGAHLARIN AMACINA ULAŞMASINI ENGELLİYORUZ"

Suriye ve Irak'ta kurulan tezgahların amacına ulaşmasını engellemek için elimizden geleni yaptık, yapıyoruz.

"FAŞİSTLER İFŞA OLDU"

Son dönemde demokrat görünümlü faşistler ifşa oldu.

Önümüzde geçmemiz gereken bir imtihan daha var. 2019 seçimlerini kazasız belasız geçirmek.

Yeni sistemle istikrarsızlık dönemini artık geride bırakıyoruz.

"BEDELİNİ AĞIR ÖDER"

Bu ülke tek vatandır. Kimse operasyona yeltenmesin yeltenirse bedelini ağır öder.

"BUNLARI BİTİRİNCEYE KADAR DEVAM EDECEĞİZ"

Mağaralarına, inlerine kadar girecek, bunları bitirinceye kadar bu yola devam edeceğiz.

"15 TEMMUZ'DA MİLLETİMİZ TAVİZ VERMEDİ

Bu devlet öyle kolay kurulmadı, bugünlere kolay gelinmedi. 15 Temmuz'da 250 şehit verdik ama milletimiz taviz vermedi. Darbeciler, vesayet odakları, ülkenin tarihine, milletin değerlerine düşmanlık eden kesimler kendilerini 'Atatürkçülük' kılıfı altında gizlemeye çalıştı.

"ATATÜRK'Ü ANLAMAYA DA ÇALIŞMALIYIZ"

Atatürk'ü sadece anmakla kalmamalı, aynı zamanda anlamaya da çalışmalıyız." diye konuştu.