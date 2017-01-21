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Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 üniversiteye rektör atadı

Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu'nun önerdiği adaylar arasından 12 üniversiteye rektör atamalarını gerçekleştirdi.

21.01.2017 - 13:16
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Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 130. ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu'nun önerdiği adaylar arasından 12 üniversiteye rektör atamalarını gerçekleştirdi.

ATANANLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'u, Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Biber'i, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fahrettin Tilki'yi, Batman Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Aydın Durmuş'u, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ı, Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek'i, Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ömer Pakiş'i, Yeni kurulan İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper'i, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Akgül'ü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Murat Türk'ü atadı.

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