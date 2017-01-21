Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 üniversiteye rektör atadı

Prof. Dr. Kamil Kadir Topalkara; dönem dönem herkesin sorunu olabilen baş ağrılarının nedenlerini ve tedavi yöntemlerini anlattı.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, futbolcu eşi olarak hakarete alıştığını ama kızına küfredilmesini asla kabul edemeyeceğini söyledi.

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Kadir Güntepe'nin FETÖ bağlantısı aydınlatılıyor

Eski Beytüşşebap Kaymakamı Güntepe'nin, FETÖ'nün "100. ve 102. dönem kaymakamları imamı" Y.A. ile birçok kez görüştüğü tespit edildi.