Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz gazilerine hitap etti

Taksim'de 15 Temmuz gazileri tarafından düzenlenen yemeğe, Beyoğlu Kaymakamı Osman Ekşi, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, yetkililer ve çok sayıda gazi ile gazilerin yakınları katıldı.

Katılımcıları selamlayan Erdoğan, gazilerin şehadet yolunda koştuklarını ancak gazilik unvanıyla hayatlarına devam ettiklerini belirtti.

"BİZLERLE BERABER DEVAMLI ANILIYORSUNUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada yaşarken alınabilecek en büyük nişanın gazilik olduğunu dile getirerek, "Bakın Kore şehitlerini, şu anda gazileri yaşatıyor. Aynı şekilde Çanakkale şehitlerini, gazileri yaşatıyor. O zamandan kalan, birçok tabii gaziler vardı onlar da ebediyete uğurlandı, gittiler ama gelecek nesiller onları hala anıyor. Sizler de bu şekilde, şu anda zaten bizlerle beraber devamlı anılıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"MİLLETİN GÖNLÜNDE ÖZEL BİR YERE SAHİPSİNİZ"

Erdoğan, gazilerin verdikleri mücadeleyle milletin gönlünde özel bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, gazilerin vücutlarında taşıdıkları eserle ömür boyu anılacaklarını kaydetti.

"ÖZEL BİR GAYRETE DAVET EDİYORUM"

Yapılan yatırımlara ve hizmetlere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizden bir şey istiyorum. İnşallah 9 veya 16 Nisan’da Türkiye’de bir seçim yapılacak, bir referandum. Sizi bu kampanyada özel gayrete davet ediyorum." şeklinde konuştu.