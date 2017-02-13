Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan'da anayasa değişikliği için yapılacak referanduma ilişkin açıklamalarda bulundu.

16 NİSAN, 15 TEMMUZ'UN CEVABI

Referandumun önemine dikkat çeken Erdoğan, 16 Nisan'ın aynı zamanda 15 Temmuz'un bir cevabı olacağını söyledi.

HAYIR DİYENLERİN KONUMU..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi; "16 Nisan aynı zamanda 15 Temmuz'un bir cevabı olacaktır. 15 Temmuz'a önemli bir çıkış olacaktır. Ve 'hayır' diyenlerin konumu aslında 15 Temmuz'un bir yerde de yanında yer almaktır. Bunu kimse sağa sola çekmesin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 Nisan'ın önemini anlattı VİDEO

