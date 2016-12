Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişli Marriott Hotel'de yapılacak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Kurulu açılışında yaptığı konuşmada dış politikayı eleştirenlere "Biri çıkmış parlamentoda bize ne dünyadan diyor. Gaziantep, Kilis'te vatandaşlarımız ölüyor. o güne kadar sabretmişiz. O gün dedik ki duramayız" diyerek yanıt verdi ve şu ifadeleri kullandı;

MÜSADE ETMEYECEĞİZ

"Bizim 'terörden arındırılmış güvenli bölge' diye bir tezimiz var. Başından beri bunu söylüyoruz. Eğer bu hallolmazsa Gaziantep her zaman tehditte, Kilis her zaman tehditte, Şanlıurfa her zaman tehditte. Dertleri ne? Kuzey Suriye'de yeni bir devlet kurmak. Biz böyle bir devletin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz, bu böyle bilinmeli."

Erdoğan dış politika eleştirilerine yanıt verdi VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"BİRİ ÇIKMIŞ BİZE NE DÜNYADAN DİYOR"

"Biri çıkmış parlamentoda bize ne dünyadan diyor. Gaziantep, Kilis'te vatandaşlarımız ölüyor. o güne kadar sabretmişiz. O gün dedik ki duramayız. Biz şimdi gireceğiz. Ve ilk adımı attık, girdik. Celabrus'tan başladık. Sonra güneye doğru gideceğiz, dedik. Akıl vermeye başladılar, ne işimiz var dediler. Bizim için tehdit buralar. Bu hallolmaz Gaziantep, Kilis, Urfa her zaman tehditte.

YENİ BİR DEVLETİN KURULMASINA MÜSADE ETMEYECEĞİZ

Dertleri Kuzey Suriye'de yeni devlet kurmak, biz böyle bir devletin kurulmasına müsade etmeyeceğiz. Şehitlerimiz canımızı yakıyor ama bir toprağın vatan olması için şehide gaziye ihtiyacı var.

MÜSLÜMAN SOKULDUĞU DELİKTEN BİR DAHA SOKULMAYACAK

Cumhuriyet'in kuruluşundan önce 10 yılı ele alırsak 2 milyon kilometre kareden düştük. Bize Sevr'i dayattılar, Lozan'ı kabul ettik. Biz 17-18. asrın bir numarasıydık. Oradan bu noktaya kaldık. Şimdi de ne olacak, olsun biraz daha gidebilir. PKK denilen ahlaksız, alçakların istedikleri bu değil miydi? Bunlar Güney Doğu'da operasyon yaparken biz devlet kurma derdinde değil miydi? Şimdi bizim böyle bir derdimiz yok. Sizin gizli hikayelerinizi A'dan Z'ye biliyoruz. Müslüman bir sokulduğu delikten bir daha sokulmayacak.

CUMHURBAŞKANI SÖYLÜYOR DİYE BEYEFENDİLER RAHATSIZ OLUYOR

Son günlerde kurda yaşanan dalgalanmaya karşı 15 Temmuz'da milletimizin yaptığı, bizim aldığımız tedbirler gibi kararlı durmalıyız. Yatırım yapın. Üretin diyorum. O yüzden faizin düşürülmesinden bahsediyorum. Burada yine söylüyorum.

Bize zerk edilmeye çalışan zehrin panzehiri bunlardır. Onun için diyorum faizin düşmesi lazım, kamu bankaları dahil. Sözleşme, sözleşmeyi okuyamıyorsun bile. Önüne ne konursa imzayı atıyorsun. Böyle tezgah olmaz.

Bunu Cumhurbaşkanı söylüyor diye beyefendiler rahatsız oluyor, neden rahatsız oluyorsun. Ben dertliyim. Bu ülke en zor şartlarda yatırım yapılırsa ülke çökertilemez. Ama diğer türlü ülke durur.

HANİ ZENGİN BATI NEREDE

Bir kardeşim biz 100 milyon doları TL yaptık dedi, mesele budur. Yatırımlarımızı biz TL ile yapacak olursak bu ülkenin belini kimse kıramaz. Zaten kıramayacaklar ben inanıyorum.

Şu anda terörle mücadelemizde bakın bunca harcalamalarımız oluyor. Kolay değil, az para gitmiyor. Mültecilerle ilgili harcama sadece 20 milyar dolar. Basit rakam değil. Nerede Batı, hani zengin Batı nerede?

LAFA GELİNCE BAKIYORSUNUZ HEMEN..

Hani insan hakları. Lafa gelince bakıyorsunuz hemen şöyle bir tane hayvancık petrol yığınları arasına düşünce dünyayı ayağa kaldırıyorlar. Akdeniz'de Ege'de ölen sayısı milyon oldu. Mülteciler konseyi açıklama yaptı. Açıklama yapsa ne olur. Botların içinde botlar şişleniyor o insanlar ölüyor.

AB'nin Türkiye'ye verdiği söz var; 3 milyar euro vereceğiz. 677 milyon dolar. Bize vermiyor. Nerede, yok. Bizden fazla gayri safi milli hasılaları. Bunların insanlık, ezilen, mağdur diye dertleri yok. Bu dert bizde var.

YATIRIM YAPMAYANLAR EKONOMİMİZE SALDIRANLARLA AYNI SAFTADIR

Türkiye'yi 1 trilyon dolar dış ticaret, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmeyi ancak çalışarak ulaşırız. 2023 hedeflerimize en sağlam sahip çıkanların başında işadamlarımız özellikle DEİK geliyor. Milletimiz ülkesine güvenen işadamlarımızı unutmayacaktır. Bugünler çok önemlidir. Türkiye ekonomisine yönelik saldırıların boşa çıkarılması konusunda devletle sizlere de önemli görevler düşüyor. Yatırım, proje erteleyen herkes ekonomimize saldıranlarla aynı saftadır.

MİLLİ SEFERBERLİK ELİNE SİLAHI AL ÇIK DEĞİL

Hükümetimiz iş dünyasına, esnaflara çok destek verdi. Vermeye devam edecek. İş dünyasından tek beklentimiz piyasayı hareketlendirmesidir. Herkesin bekleme durumuna geçmesi en büyük sıkıntıdır. Bu yüzden milli seferberlik diyorum. Benim dediğim milli seferberlik eline silah al çık değil. Milli seferberlik budur."