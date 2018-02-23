Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 seçimleri hakkında konuştu

Partisinin il başkanları toplantısından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 seçimlerinin herhangi bir seçim olmadığını hatırlatarak seçimlere yönelik çalışmalarını sıklaştırdıklarını söyledi.

HEDEF EN AZ YÜZDE 50

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2019 seçimleri ile Türkiye yepyeni bir sisteme geçecektir. Her seçim diğerini etkiler. Mahalli seçimlerde alacağımız netice, cumhurbaşkanlığı seçimine de yansıyacaktır. Mahalli idareler seçimlerinde hedefimizi en az yüzde 50 olarak koymalıyız. Milletvekili seçimlerinde partinin ağırlığı çok çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

"KİŞİSEL HESABI OLANLAR KARŞISINDA BENİ BULUR"

Erdoğan, "Her kim AK Parti'yi kısır döngüye sokmaya çalışır, böyle bir çabanın içine girerse karşısında ilk önce şahsımı bulur. Türkiye tarihi bir süreçten geçerken, kimsenin kişisel hesabı, hırsı ve kibri ile uğraşamayız, vakit kaybedemeyiz." yorumunda bulundu.

YEREL SEÇİMLERDE SEÇİLME YAŞI: 18

Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) ile birlikte oluşturdukları ve Cumhur adı verilen ittifakı Meclis'e sunduklarını hatırlatan Erdoğan, mahalli idareler seçimleri ile ilgili tek yeniliği ise şöyle anlattı: "Milletvekilinin seçilme yaşının 18'e düşürülmesi nedeniyle, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarlarımızın seçimlerinde de aday yaşı 18'e indirilmiştir."

KENDİ PARTİSİNDEN İSTİFA ETMEDEN BAŞKA PARTİDEN ADAY OLABİLME

Seçim pusulalarına değinen Erdoğan, "İttifaka giren partiler seçim pusulasında aynı alanda yer alacak. İttifak bölümünde parti amblemine denk gelmeyen oylar da geçerli sayılacak. Her parti kendi listesi ile seçime girecek. Hedef, oydaki zayiatı yok etmektir. Herhangi bir partinin başkanı kendi partisinden istifa etmeden başka partiden aday olabilecek. Ancak seçim pusulasında olmayacak. Her parti kendi listesini yapacak. Kendi oyunu alacak. Kendi milletvekilini çıkaracak."