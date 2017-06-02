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Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç üniversiteye rektör ataması yaptı.

02.06.2017 - 01:19
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Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130. ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddeleri uyarınca, mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine üç üniversiteye rektör atadı.

Buna göre, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut, İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne de Prof. Dr. Erhan Güzel atandı.

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