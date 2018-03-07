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Cumhurbaşkanı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında konuştu.

Haber Merkezi | 07.03.2018 - 13:59..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da HAK-İŞ'in düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"8 Mart sizin gününüz olduğu gibi, yılın geriye kalan 364 günü de sizindir. Bizim kadınlarımızın hikayeleri sadece bir tek güne sığdırılamayacak kadar zengindir. Cennetin ayakları altına serildiği tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum. Kendi eşim başta olmak üzere eşlerimize saygılarımızı sunuyorum. Tüm kız kardeşleri, ablaları hürmetle selamlıyorum. Şehitlerimizin anneleri var. Canlarından bir parçayı toprağa veren şehit annelerine özellikle şükranlarımı sunuyorum.

Bizim annelerimiz dünyanın en fedakar anneleridir. Yeri gelir, Erzurum'da Kara Fatma olur. Balkanlardan, Kafkaslara kadar cephe cephe dolaşır. Yeri gelir Hafız Selman olur. Tüm şehri organize eder cepheye lojistik destek sağlar. Yeri gelir Şerife bacı olur. Bu yolda kendisi de şehadete yürür. Yeri gelir Nene Hatun olur. Yıldız Gürsoy olur, 15 Temmuz'da hain darbecilerin karşısına yiğitçe dikilerek şehadete ulaşır."

ERDOĞAN PROGRAM ÖNCESİ VATANDAŞLARA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAK-İŞ'in düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı öncesi Ankara Spor Salonu önündeki vatandaşlara seslendi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Bizim inancımızda bir bütünün iki parçası erkek ve kadın. Bu yürüyüşte bu yolculukta inşa ve ihya hareketinde hanım kardeşlerimizin müstesna bir yerinin olduğunu bizim tarihimiz zaten kayıtlara düşmüş. HAK-İŞ Konfederasyonu'nun toplantısı vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Benim sizlerden bir ricam var. O da şudur: Yıl 2018. Ama önümüzde 2019' var. 2019'un önemini biliyoruz değil mi? Mart ayı ayrı bir önem, kasım ayrı bir önem. Dünyaya bir mesaj vereceğiz. Kadınlarımızla vereceğiz. Erkeklerimizle vereceğiz ve dünya Türkiye'yi, vatanıyla milletiyle çok daha iyi tanıyacak.

"ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 2960"

Şu son Afrin hadisesi, gelişmeler, hamdolsun bize bir şeyi gösterdi. Bu millet güçlü bir millet. Bu millet vasıflı bir millet. Bu millet bir olunca, iri olunca, diri olunca, kardeş olunca neler yapabileceğini ortaya koyuyor. Az önce son rakamı aldım. Hamdolsun az kaldı 20 tane. Şu anda 2960. Bu akşama kadar o 3 bini aşar.

Dağ taş demeden Mehmedimiz ilerlemeye devam ediyor. Er Rai, Cerablus, El Bab'ı kontrol altına aldıysak Afrin'de de 2 bin kilometre alanı kontrolümüz altına alacağız.

Biz merhamet dinini mensuplarıyız. Bizde azap yok, bizde zulüm yok. Bizim ecdadımız da öyleydi. Hint Yarımadası'na ecdadımız kadırgalar gönderdi, bir kişinin kurtuluşu için. Böyle bir ecdanın torunlarından zulüm beklenir mi? Esed'in olduğu bir yere bizler o mazlumları kurtarmak için gidiyoruz. Şunu bilin biz seferle emrolunduk. Zafer Allah'a aittir. Şehitlerimiz boşuna şehit olmadı. Kanları yerde kalmadı, kalmayacak.

Peygamberlere en yakım makam şehitlik makamıdır. Şehitler tepesi boş kalmayacak. Beraber o tepeye yürüdük, yürüyeceğiz. Bu arada dost, düşman herkes ortaya çıkıyor. İyot gibi hepsi ortaya çıkıyorlar. Bunları tanıma imkanımız oldu. Bunları iyice tanıyoruz. Afrin'e beraber yürüyeceğiz. Ama şu anda ihtiyaç yok. Olduğu anda beraber yürüyeceğiz. Millet hazır. Hiç endişeniz olmasın.

Dünya Kadınlar Günü'nde tüm kardeşlerime hanım kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Türkiye artık bir ittifakın içinde. Bu ittifakını sarsmak isteyenlere asla yüz vermeyeceğiz. Birileri bulandırmak isteyebilirler. Kimler kimlerle ittifak kuruyor görüyorsunuz değil mi? Terör örgütünün mensupları ile ana muhalefet kol kola. Şu anda bunlar her şeyleri ile ortaya çıkıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bir çuval çürük yumurtadan bir sağlam yumurta çıkmaz. Sizler şu beraberliğinizi devam ettirin, durmak yok.

En önemli saygımız analarımıza. Anne sevgisini iyi bilirim. Beyler. Akşam eve gittiğinizde analarınızın ayaklarının altını öpmeyi unutmayın. Hanımlar, siz de unutmayın. Anneler nazlıdır, öptürmezler."


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