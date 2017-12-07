Cumhurbaşkanı Erdoğan, 85 yaşındaki mahkûmu affetti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, 85 yaşındaki hükümlü Celal Topkara'nın kalan cezasını sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali nedeniyle kaldırmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

25 YIL 10 AY HAPİS CEZASI VARDI

Söz konusu kararda, Giresun'un Görele ilçesi Önerli köyü nüfusuna kayıtlı Celal Topkara'nın, Giresun Ağır Ceza Mahkemesinin 18 Mart 2014 tarihli kararı doğrultusunda kasten öldürme ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından 25 yıl 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

3 KİŞİYİ KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN HÜKÜMLÜYDÜ

Ayrıca Topkara'nın, aynı mahkemenin 24 Aralık 2002'deki kararıyla üç kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan mahkumiyet kararı verilmesini müteakip hükmün infazı sırasında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun yürürlüğe girmesi nedeniyle yapılan uyarlama yargılaması sonucu toplam 27 yıl 12 ay 45 gün hapis cezası ile cezalandırıldığı aktarıldı.

ŞARTLI TAHLİYEDEN SONRA TEKRAR İNFAZA KARAR VERİLMİŞTİ

Topkara'nın 8 Mayıs 2013 tarihinden itibaren şartlı tahliye edildiği ve mahkemenin ek kararıyla şartla tahliyenin kaldırılıp cezasının infazının kararlaştırıldığı kaydedilen karar metninde, hükümlünün kalan cezasının, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu raporu nedeniyle Anayasa'nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırıldığı bilgisine yer verildi.