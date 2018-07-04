Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Temmuz'da yemin edecek

Cinsel istismar ve tecavüz suçları için istenilen idam cezasına karşı olduğunu belirten Berna Laçin, Medine hakkında yaptığı paylaşımlarla büyük tepki topladı.

Necatigil Şiir Ödülü sahibi Betül Tarıman, şiirlerinden sonra bu kez öyküleri ile karşımızda…

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iOS 12 Beta 3 sürümü yayında

Beta 3 sürümünü şu anda sadece geliştirici hesabı olanlar yükleyebiliyor ancak yüklemeseniz de bir şey kaybetmiş olmazsınız çünkü bu sürüm önemli bir yenilik barındırmıyor.