Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Temmuz'da yemin edecek

Türkiye resmi olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Temmuz Pazartesi günü saat 16.00'da yemin etmesiyle geçecek.
TÜRK HALKI YENİ SİSTEMDEN ÜMİTLİ
Türkiye halkı yeni sistemden büyük beklenti içinde. 16 Nisan referandumuyla yeni sisteme evet diyen halk, sistemin mimarını da 24 Haziran seçimlerinde ilk turda yüzde 52,5 oyla başkan seçti.
KÜLLİYE'DE TÖREN DÜZENLENECEK
Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) olacak. 16.00'da yemin ettikten sonra Külliye'ye geçen Erdoğan için bir tören düzenlenecek. Siyaset, iş, sanat, spor dünyasından 3 bini aşkın davetli olacak. Yabancı devlet başkanları da törene davet edildi.
KABİNE AÇIKLANACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak törenin ardından akşam yemeği verilecek. Akşam yemeğinden sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinesini açıklayacak. Böylece Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile tanışacak.