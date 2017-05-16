Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, ortak basın açıklaması yaptı.

YPG TERÖR ÖRGÜTÜDÜR, MUHATAP ALINMAZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ve YPG konusunda, "Sayın Başkana FETÖ terör örgütü hakkındaki beklentilerimizi açık bir şekilde ifade edeceğim. YPG/PYD terör örgütünün muhatap olarak alınması bu konuda küresel düzeyde verilen mutabakata kesinlikle uygun değil." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan Trump'a YPG uyarısı VİDEO





YENİ ABD YÖNETİMİ UMUTLARI BOŞA ÇIKARMAYACAK

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Suriye ve Irak'ta atabileceğimiz ortak adımları değerlendirdik. Tabii sayın Trump'ın seçim zaferi, yeni beklentilerin doğmasına, umutların filizlenmesine yol açmıştır. Biz yeni ABD yönetiminin bu umutları boşa çıkarmayacağına inanıyoruz. Bilhassa Suriye rejiminin son kimyasal saldırısı sonrası takınılan tavrı olumlu buluyoruz.

YENİ DÖNEMİN İKİ ÜLKE İÇİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM

ABD ve Türkiye arasındaki işbirliği çok önemlidir. Sayın Trump ile istişarelerimizi yoğunlaştırma, işbirliğimizi kararlı bir şekilde devam ettirmenin kararlılığı içindeyiz. Bugün temelleri atılan yeni dönemin ülkelerimiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın Başkan'a nazik daveti ve konukseverliği için teşekkür ediyorum. Kendisini de en kısa zamanda ailesiyle birlikte ülkemde ağırlamaktan gurur duyacağım.

TÜRKİYE- ABD İLİŞKİLERİ

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri güçlü tutmamız, karşılıklı çıkarların yanında küresel barış ve istikrar için de önemlidir. Bölgemizin içinden geçtiği bu çalkantılı dönemde, özellikle de iki ülkenin göstereceği işbirliği her zamankinden daha büyük önem kazanmıştır.

Esasen ABD ile BM, NATO ve G20 gibi kilit kuruluşlarda yakın işbirliği içindeyiz. Önümüzdeki süreçte bu platformlar başta olmak üzere diyalog ve dayanışmayı daha da artıracağız, bunda kararlıyız.

İŞBİRLİĞİMİZİ ARTIRMA KONUSUNDA HEMFİKİRİZ

Doğrusu ben bu ziyaretimizi tarihi bir dönüm noktası teskin edeceğine inanıyorum. Gerek ikili görüşmemiz, gerek heyetler arası görüşmenin geleceğimize yönelik büyük kazanımlar elde edeceğimize inanıyorum. Ekonomi, ticaret, yatırım, enerji ve savunma alanlarında işbirliğimizi artırma konusunda hemfikiriz.