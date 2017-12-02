Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'deki davayla ilgili net konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kars'ta AK Partil İl Kongresi'nde partililerle bir araya geldi.

Burada kameralar karşısına geçen Erdoğan, Amerika'da Türkiye'ye karşı düzenlenen operasyonun bir parçası olan dava süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan ABD'deki davayla ilgili net konuştu VİDEO

"KİMİSİ HANS'IN KÖLESİ OLUYOR..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimisi Hans'ın kulu kölesi oluyor, kimisi George'un kölesi oluyor. Kimisi sahte kurulan mahkemelerde güya benim ülkemi yargılıyor.

Boşuna uğraşmayın. Bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun.





"FETO ALÇAĞININ TEMSİLCİLERİYLE..."

Sanal mahkemelerde FETO denilen alçağın uydurma temsilcileriyle kurulan mahkemeler asla benim ülkemi mahkum edemez." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Bu şahıs, geçen haftaki grup konuşmasında Çorum'da söylediğini beyan ettiği birtakım iddialara atıfta bulundu. Grup konuşmasında aynen, 'Çorum'da 17 Kasım'da bir konuşma yaptım' diye söze başladı. Arkadaşlarımız aradılar taradılar, böyle bir konuşma bulamadılar. Çünkü beyefendi 17 Kasım'da Çorum'a hiç gitmemiş, kendisi o gün Tekirdağ'daymış. Önce Tekirdağ Belediyesinin, sonra da Çorlu Belediyesinin programlarına katılmış. Demek Çorlu ile Çorum'u karıştırdı.

Ben bu zata haddini bildiririm, orada bir sıkıntı yok da sürekli bu zatın yalanlarını dinlemek zorunda kalan milletimizin Allah yardımcısı olsun."