taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.559
USD
3,9140
EURO
4,6559
ALTIN
161,13
PETR
63,6100

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'deki davayla ilgili net konuştu

Kars'ta konuşan Erdoğan, FETO'nun uydurma temsilcileriyle kurulan mahkemelerin Türkiye'yi mahkum edemeyeceğini ifade etti.

Haber Merkezi | 02.12.2017 - 14:17..
  1. Haberler
  2. Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'deki davayla ilgili net konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kars'ta AK Partil İl Kongresi'nde partililerle bir araya geldi.

Burada kameralar karşısına geçen Erdoğan, Amerika'da Türkiye'ye karşı düzenlenen operasyonun bir parçası olan dava süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan ABD'deki davayla ilgili net konuştu VİDEO

"KİMİSİ HANS'IN KÖLESİ OLUYOR..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimisi Hans'ın kulu kölesi oluyor, kimisi George'un kölesi oluyor. Kimisi sahte kurulan mahkemelerde güya benim ülkemi yargılıyor.

Boşuna uğraşmayın. Bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'deki davayla ilgili net konuştu

"FETO ALÇAĞININ TEMSİLCİLERİYLE..."

Sanal mahkemelerde FETO denilen alçağın uydurma temsilcileriyle kurulan mahkemeler asla benim ülkemi mahkum edemez." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Bu şahıs, geçen haftaki grup konuşmasında Çorum'da söylediğini beyan ettiği birtakım iddialara atıfta bulundu. Grup konuşmasında aynen, 'Çorum'da 17 Kasım'da bir konuşma yaptım' diye söze başladı. Arkadaşlarımız aradılar taradılar, böyle bir konuşma bulamadılar. Çünkü beyefendi 17 Kasım'da Çorum'a hiç gitmemiş, kendisi o gün Tekirdağ'daymış. Önce Tekirdağ Belediyesinin, sonra da Çorlu Belediyesinin programlarına katılmış. Demek Çorlu ile Çorum'u karıştırdı.

Ben bu zata haddini bildiririm, orada bir sıkıntı yok da sürekli bu zatın yalanlarını dinlemek zorunda kalan milletimizin Allah yardımcısı olsun."

İlginizi Çekebilir
İran'ın petrol ihraç ettiği ülkeler
Ambargo bahanesiyle Türkiye'ye operasyon çekmeye çalışan Amerika, İran ile ticaret yapan Avrupa ülkelerine karşı sessiz.
Erdoğan: Kılıçdaroğlu'na o kağıtları belge diye yutturdular
Kılıçdaroğlu'nun 'İşte belge, istifa et' şeklindeki çağrısına, Erdoğan'ın cevabı yine sert oldu: Bu zata o kağıtları belge diye yutturmuşlar, sen nasıl hesap uzmanısın?
Diyarbakırlıların yasaklı bölgede selfie mücadelesi
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yapılan operasyonlar nedeniyle bazı sokak ve mahallelere girilemiyordu. Şimdi o bölgelerde çalışmalar sürüyor ve Diyarbakırlılar burayı görmek için adeta yarışıyor.
CHP'li Aykan Erdemir Zarrab davasında tanık listesinde
Hakkında yakalama kararı bulunan eski CHP'li vekil Erdemir'in, ABD'de görülen davada Türkiye aleyhinde tanıklık yapması bekleniyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İşte Reza Zarrab'ın el konulan mal varlığı

İşte Reza Zarrab'ın el konulan mal varlığı

240
Beyaz Saray'ı fareler bastı

Beyaz Saray'ı fareler bastı

81
Fikret Orman: Reza Zarrab'ın GBT'sine mi baksaydım

Fikret Orman: Reza Zarrab'ın GBT'sine mi baksaydım

106
Zarrab'ı dinleyen jüri iki gündür uyuyor

Zarrab'ı dinleyen jüri iki gündür uyuyor

139
İsrail, Suriye'deki İran üssünü vurdu

İsrail, Suriye'deki İran üssünü vurdu

125
Hadise'nin klip aşkı gerçek oldu

Hadise'nin klip aşkı gerçek oldu

66
Mehmetçik PKK'ya nefes aldırmıyor

Mehmetçik PKK'ya nefes aldırmıyor

103
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM