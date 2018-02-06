Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin ikiyüzlülüğünü anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında, ABD'nin Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili tutumunu eleştirdi.

Donald Trump'ın da Barack Obama'ın yolundan gittiğini söyleyen Erdoğan, ikisinin de doğruları konuşmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "'Ne zaman bitireceksiniz?' sorusunu soranlara ben diyorum ki, siz Afganistan'daki operasyonlarınızı ne zaman bitirdiniz? Irak'taki operasyonlarınızı ne zaman bitirdiniz? 18 sene olduç Hala oradasınız." dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"DOĞRU KONUŞMADILAR"

"Bizim 911 kilometre sınırımız var. Bugüne kadar 700'ü aşkın, terör örgütlerinin taciz atışları ile karşı karşıya, 100'ü aşkın bizim şehidimiz var. Bunu duyuyor mu Amerika? Görüyor mu? Bize pek çok şeyi söylediler ama doğru konuşmadılar.

"TRUMP DA AYNI YOLDA GİDİYOR"

Sayın Obama da doğru konuşmadı, Trump da aynı yolda gidiyor. 'Münbiç'ten çıkacağız' dediler. Hadi çıkın. Kimleri getirdiniz oraya? PYD'yi, YPG'yi, PKK'yı. Yerleştiriyorsunuz, hala 'Münbiç'e gelmeyin' diyorsunuz. Biz Münbiç'e topraklarının asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz.

"NİYE HALA BURADASIN?"

Bu bölgede bir şey yapılacaksa, gelin NATO'da beraber olduğunuz Türkiye ile beraber yapın. Bizim sorunumuz güneydeki bir kısım Kürtlerle değildir. Bizim sorunumuz tamamıyla terör örgütleriyledir. Amerika diyor ki DEAŞ'ı temizledik. Niye hala buradasın? O zaman sizin Türkiye'ye, İran'a veya olmaz ya Rusya'ya yönelik hesabınız var. Biz yerimizde dimdik duruyoruz ve duracağız."