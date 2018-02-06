taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.096
USD
3,7802
EURO
4,6909
ALTIN
163,05
PETR
67,2400

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin ikiyüzlülüğünü anlattı

Donald Trump'ın da Barack Obama gibi yalan söylediğini ifade eden Erdoğan, ABD'nin tutarsız tavırlarını eleştirdi.

Haber Merkezi | 06.02.2018 - 12:55..
  1. Haberler
  2. Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin ikiyüzlülüğünü anlattı

3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında, ABD'nin Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili tutumunu eleştirdi.

Donald Trump'ın da Barack Obama'ın yolundan gittiğini söyleyen Erdoğan, ikisinin de doğruları konuşmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "'Ne zaman bitireceksiniz?' sorusunu soranlara ben diyorum ki, siz Afganistan'daki operasyonlarınızı ne zaman bitirdiniz? Irak'taki operasyonlarınızı ne zaman bitirdiniz? 18 sene olduç Hala oradasınız." dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"DOĞRU KONUŞMADILAR"

"Bizim 911 kilometre sınırımız var. Bugüne kadar 700'ü aşkın, terör örgütlerinin taciz atışları ile karşı karşıya, 100'ü aşkın bizim şehidimiz var. Bunu duyuyor mu Amerika? Görüyor mu? Bize pek çok şeyi söylediler ama doğru konuşmadılar.

"TRUMP DA AYNI YOLDA GİDİYOR"

Sayın Obama da doğru konuşmadı, Trump da aynı yolda gidiyor. 'Münbiç'ten çıkacağız' dediler. Hadi çıkın. Kimleri getirdiniz oraya? PYD'yi, YPG'yi, PKK'yı. Yerleştiriyorsunuz, hala 'Münbiç'e gelmeyin' diyorsunuz. Biz Münbiç'e topraklarının asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz.

"NİYE HALA BURADASIN?"

Bu bölgede bir şey yapılacaksa, gelin NATO'da beraber olduğunuz Türkiye ile beraber yapın. Bizim sorunumuz güneydeki bir kısım Kürtlerle değildir. Bizim sorunumuz tamamıyla terör örgütleriyledir. Amerika diyor ki DEAŞ'ı temizledik. Niye hala buradasın? O zaman sizin Türkiye'ye, İran'a veya olmaz ya Rusya'ya yönelik hesabınız var. Biz yerimizde dimdik duruyoruz ve duracağız."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cenk Tosun: Bocalıyorum ama pes etmeyeceğim

Cenk Tosun: Bocalıyorum ama pes etmeyeceğim

36
SİHA ile vurulan Öcalan anıtının son hali

SİHA ile vurulan Öcalan anıtının son hali

43
CNN Türk yayınında dönek kavgası

CNN Türk yayınında dönek kavgası

45
Sera Kadıgil hakaret tweet'lerini sildi

Sera Kadıgil hakaret tweet'lerini sildi

234
İsmail Küçükkaya: CHP'de 5 kişinin dediği oluyor

İsmail Küçükkaya: CHP'de 5 kişinin dediği oluyor

51
Gökçe Bahadır makyajsız görüntülendi

Gökçe Bahadır makyajsız görüntülendi

44
Tunceli'ye FETÖ giremediyse kim girdi

Tunceli'ye FETÖ giremediyse kim girdi

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM