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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adalet istismarla aranmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Kadın ve Gençlik Kolları iftar programında konuştu.

19.06.2017 - 22:49
  1. Haberler
  2. Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adalet istismarla aranmaz

CHP'nin tepki yürüyüşünü eleştiren Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

"Şimdi birileri yürüyor, sokak, cadde filan. Aynen Demirel'in dediği gibi 'Yollar yürümekle aşınmaz.' Bunlar da tabii bu yolları yürümekle aşındıramayacaklar ancak ellerindeki 'adalet' levhalarını, levhalar bile utanır bunlardan, istismarla adalet aranmaz.

"AK PARTİ'YE DAVA AÇILDIĞINDA NEREDEYDİNİZ"

Siz bu ülkede, parlamentonun kahir ekseriyetine sahip olan AK Parti'nin kapatılması davalarının açıldığı o günlerde 'Ankara'da da yargıçlar varmış' diye sokaklara dökülen adamlarsınız. Şimdi kalkıp utanmadan, sıkılmadan AK Parti'yi adaletsizlikle veyahut da adalet noktasındaki sıkıntıları yaşayanların yanında yer almamakla suçluyorsunuz. Karar yargınındır, yargının verdiği bu karara da saygı duymak zorundasınız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adalet istismarla aranmaz VİDEO

"BİZ ÜLKEMİZİ HENDEKLERLE TEHDİT ETMEDİK"

Demokrasiyi hukuk standartları içinde tesis ettiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz, ülkemizin karışmasını istemiyorduk. Biz, ülkemizi hendeklerle, çukurlarla, bombalarla, şunlarla, bunlarla tehdit edenler gibi, işte şimdi de bu beyefendiler gibi sokaklara dökülmek suretiyle her tarafı tahrik etmek suretiyle, biz kendimize bir demokrasi mücadelesi tesis etmedik. Tam aksine demokrasiyi, hukuk standartları içinde mücadeleyi vererek yürüttük, tesis ettik."

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