Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da

Adıyaman mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

ÜLKEMİZİ 2 KAT DAHA İLERİ GÖTÜRMEK İSTİYORUZ

"Yaparsa yine AK Parti yapar. Nasıl geçtiğimiz 16 yılda ülkemizi 3.5 kat büyüttüysek şimdi de ülkemizi 2 kat daha ileri götürmek istiyoruz.

HANIMLARA ZULMETMEYİN

Tütüne karşı olsam da bu ürünün ticari önemini de görmezden gelmiyorum. Yine de tavsiye etmiyorum. Sakın sigara içmeyin. Hele erkekler hanımlara zulmetmeyin. Sizin içtiğiniz sigara, siz aktif içici oluyorsunuz. Ama zararı benim hanım kardeşim görüyor.

SATIŞI YASAKKEN BİZ İMKAN SAĞLADIK

Bu konuyu istismar ederek kafanızı bulandırmaya çalışanlar olduğunu duydum. Geçmişte tütünün bir gramının satışı dahi yasak iken tütünün değerinden satılabilmesine biz imkan sağladık. Bu konuda herhangi bir geriye gidiş söz konusu değildir.

ÖNÜNÜZ KESİLMEYECEK

Biz hep sizlerin ekmeğine engel olmaya değil, ekmeğini büyütmeye geldik. Arkadaşlarıma, inşallah 24 Haziran'dan sonra bu konuda talimatlarımızı verdik. Çalışmalarını yapıyorlar ve asla sizin bu konuda da önünüz kesilmeyecek. Rahat olun. Sizin kazanılmış haklarınızı AK Parti iktidarı geri almaz.

KENDİ ADAYLARINI BIRAKIP BAŞKA ADAYLAR İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imzalar toplanırken, kendi adaylarını bırakıp, başka adaylar için sıraya girdiler. Bu işin demokrasiyle alakası yok. Güya hepsi bir araya gelip bizim önümüzü kesecekler. Bu siyaset mühendisliğiyle biz 1989'dan bu yana mücadele ediyoruz. Şimdi de şu parti barajı geçsin diyip, seçmenlerini işportaya çıkartıyor.

Barajı geçsin dedikleri parti, seçmenlerini temsil etmek yerine, örgüte silah taşıyordu. Böyle bir partinin illa mecliste olmasını ülkemizde bir tek PKK istiyor, bir de CHP istiyor. Yurtdışında aynı çadırın bir tarafını CHP, bir tarafını bölücü örgütün siyasi kanadı kullanıyor. Topunuz gelin topunuz. Benim Avrupa'daki kardeşlerim her şeyi çok iyi biliyor. Onlar sizin o çadırlarınıza oy vermezler.



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