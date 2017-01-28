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Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika'da 23 ülkeyi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhuriyet tarihinde 23 Afrika ülkesini ziyaret eden tek lider oldu.

28.01.2017 - 13:08
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde, 23 Afrika ülkesine 39 ziyaret düzenledi.

Erdoğan, geçen hafta gerçekleştirdiği Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar ziyaretleriyle dünya çapındaki liderler arasında Afrikayı en çok ziyaret edenler arasında yerini alırken, Türkiye'nin Afrika açılımı ile kıtada ivme kazanan diplomatik çalışmalarına da en büyük katkıyı veren kişi oldu.

AFRİKA ÜLKELERİYLE ANLAŞMALAR..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret ettiği ülkelerde devlet liderleri, siyasetçiler ve iş temsilcileri ile bir araya gelerek, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında çok sayıda ikili anlaşmanın imzalanmasına da öncülük etti. Bu arada söz konusu ziyaretler süresince de Türkiye'nin Mayıs 2009'da 12 olan Afrika'daki büyükelçilik sayısı bugün 39'u buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika'da 23 ülkeyi ziyaret etti

İLK ZİYARETİ MISIR'A

Erdoğan, ilk Afrika ziyaretini 2004 yılında Mısır'a yaptı. Afrika'nın siyasi başkenti olarak anılan Etiyopya'ya 2005'de giden Erdoğan, aynı yıl Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Fas'a birer ziyaret gerçekleştirdi. Bir sonraki yıl Sudan, Mısır ve Cezayir'e de ziyaret düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'ya ise tekrar 2007'de gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kıtada en fazla ayak bastığı ülke Mısır olurken, bunu Cezayir, Tunus ve Etiyopya izledi. Erdoğan'ın 2005 yılından itibaren Afrika kıtasını ziyaret etmediği tek yıl ise 2008 oldu.

Mısır, Libya, Somali, Tunus ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ne 2009, 2010 ve 2011 yılları içerisinde bir veya birden fazla ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, 2012 ve 2013 yıllarında Mısır, Gabon, Nijer, Senegal, Fas, Cezayir ve Tunus'a giderek iki yıl içerisinde 7 ülkeye gitmiş oldu.

EN ÇOK ZİYARET 2016'DA

Cumhurbaşkanlığı döneminde de ziyaretlerine devam eden Erdoğan, 2014'de Ekvator Ginesi ve Cezayir'e gitti. Doğu Afrika ziyareti kapsamında 2015 yılında Somali, Cibuti ve Etiyopya'ya ayak basan Erdoğan, 2016 'da 8 Afrika ülkesine giderek en yoğun ziyaretini söz konusu bu yıl içerisinde yaptı. Bu ülkeler, Senegal, Fildişi Sahili, Somali, Kenya, Uganda, Gine, Nijerya ve Gana olarak gerçekleşti.

23 AFRİKA ÜLKESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 22-26 Ocak tarihlerinde de Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'ı ziyaret ederek Afrika'da gittiği ülkelerin sayısını 23'e çıkardı.

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