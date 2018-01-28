Cumhurbaşkanı Erdoğan Çorum'da yaptığı konuşmasında Zeytin Dalı Harekatı'nda 484 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teröristlerden 484 tanesi ila cehenneme zümera. Komutanla görüştüm, inşallah birazdan Burseya Dağı'nı da düşüreceğiz. Alındığı andan itibaren çok daha emin bir şekilde yola devam. Bu asker büyük bir askerdir, güçlü bir askerdir. Güçlü bir ordudur." dedi.

"BİRAZDAN BURSEYA DAĞI'NI DA DÜŞÜRECEĞİZ"

"Bak, 9. gün. Kaç kişi etkisiz hale getirildi. 484. Az önce komutanla görüştüm. Sayı kaç oldu dedim, 484 tanesi ila cehenneme zümera. İnşallah biraz sonra Burseya Dağı'nı da düşüreceğiz. Alındığı andan itibaren çok daha emin bir şekilde yola devam. Bu asker büyük bir askerdir, güçlü bir askerdir. Güçlü bir ordudur.

Bizim şu anda ÖSO ve Mehmetçiklerimiz olmak üzere 20 şehidimiz var. Bak 484. Bunlar daha iyi günleri.

Bedelini ağır ödeyecekler. Bizim sınırlarımızı taciz edenler bunun bedelini ağır ödeyecekler. Afrin'de devam eden bu mücadele İdlib'le sürecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin'de son durumu anlattı

