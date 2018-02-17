Cumhurbaşkanı Erdoğan Afyonkarahisar'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6. Olağan İl Kongresi için gittiği Afyonkarahisar'da gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Kongre öncesinde toplanın kalabalığa hitap edeb Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Her geçen gün zafere biraz daha yaklaşıyoruz. Unutmayın sabreden kimse zafere ulaşacaktır. Zafere daha yakınız.

"300 KİLOMETRELİK ALANI AŞMIŞ VAZİYETTELER"

Şu anda gece gündüz demeden Mehmedimiz dağ taş, tepe yürüyor. Yine şu an itibarıyla 300 kilometrekarelik alanı aşmış vaziyetteler. Cerablus'ta, El bab'da nasıl neticeye ulaşıldıysa Afrin'de de, İdlib'de de, Münbiç'te de hedefe ulaşılacaktır.

"SURİYELİ KARDEŞİMİZ EVE DÖNSÜN İSTİYORUZ"

Biz kardeşlerimizin topraklarına yerleşmesini istiyoruz. 3.5 milyon Suriyeli kardeşimiz evlerine dönsünler istiyoruz. Bunun için gayret ediyoruz. Yoksa bizim Türkiye olarak kardeş Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Bize topraklarımız yeter. 18 milyon kilometrekarelik topraklara sahipken 780 bin kilometrekareye düşmüşsek de buna hamdediyoruz. Takvim vermek benim kudretimde değil. Biz şu anda elimizden gelen gayretle devam ediyoruz.

Erdoğan'ın Afyon Kongresi'ndeki açıklamalarından satır başları:

Halk oylamasından yaklaşık 1 ay önce 15 Mart'ta buraya geldiğimde verdiğiniz sözü tutunuz. Afyon yola çıktığımızdan beri bizi hiç yalnız bırakmadı.



Gezi dediler başaramadılar. 15 Temmuz dediler başaramadılar. Milletimiz onları tekmeledi tokatladı.

"MAZLUMLARA AÇTIĞIMIZ KOLLARIMIZI KAPATMAYACAĞIZ"

Gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimize el uzatmaya çalışıyoruz. Biz kendisi ile birlikte tüm insanlığın iyiliğini ve huzurunu isteyen bir ülkeyiz. Mazlumlara açtığımız kollarımızı kapatmadık ve kapatmayacağız.

Bugün Afyon Büyükşehir olma sınırına gelmiştir. Eğer doğumlar biraz artarsa 2019'da büyükşehir olur.

"KORKAKLAR ZAFER ANITI DİKEMEZ"

Mehmedimiz ile beraber Afrin'de yürüyoruz. Korkaklar zafer anıtı dikemez.

Mehmedimiz 'düğüne gidiyoruz düğüne' diyor. Mehmedimiz hedef kızıl elma diyor. Kızıl elma biten bir nokta değil sonsuzlukturç Allahın izniyle şehadettir.

Ak Parti'nin kaderi milletimizin kaderi ile iç içe geçmiştir. Bizim her başarımız milletimizin başarısıdır.





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