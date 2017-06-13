taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.300
USD
3,5175
EURO
3,9430
ALTIN
143,27
PETR
48,7600

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti iftarında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara il teşkilatının iftar programına katıldı.

13.06.2017 - 21:28
  1. Haberler
  2. Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti tarafından Ankara'da düzenlenen iftar programında konuşma yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasında satır başları şöyle:

"14 YILDA CUMHUR İLE CUMHURİYETİ BULUŞTURDUK"

"Türkiye devlet millet ilişkilerinde faturanın da hep Ankaraya kesildiği sıkıntılı dönemler geçirmiştir. Biz 14 yılda yaptığımız hizmetlerle Cumhur ile Cumhuriyeti buluşturduk. Milletimizin Ankara'ya bakışını da değiştirdik. Bu sürede Ankara da kendisini değiştirdi.

ANKARA O GECE GAZİ ÜNVANINI KAZANMIŞTIR

O gece tankların altına kendini atan milletimle iftihar ediyorum. Milletimiz göğsünü siper etti tankların üzerine gitti. İman böyle bir şey. Bir tarafta imanlı aziz millet vardı öbür tarafta imanını kaybetmiş bir saldırganlar çetesi vardı. Ankara 15 Temmuz darbe girişiminde gösterdiği kahramanlıkla Gazi ünvanını hak etmiştir. Ankara'da o gece 149 kardeşimiz şehit oldu. O gece yaralanarak gazilik şerefine ulaşan Ankaralıların sayısı bin 222.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti iftarında VİDEO

2019'A KADAR DURMADAN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRMELİYİZ

Hükümet olarak bizlere düşen bu şehri layık olduğu hizmetlere daha da arttırarak ulaştırmaktır. Her alanda Ankara'yı uluslararası düzeyde bir marka şehir haline getirmekte kararlıyız. Bunun için milletimizin gönlündeki yerimizi  daha da güçlendirmeliyiz. Süratle kentsel dönüşümü bitirmek durumundayız. Kaçak yapılaşma gece kondular bütün bunlar bizim yapacağımız değişimle halletmemiz lazım. 2019 seçimlerine kadar kapısını çalmadığımız ev sıkmadığımız el kalmayacak şekilde çalışmalarımızı sürdürmeliyiz.

İlginizi Çekebilir
Zeytinlik maddesi tasarıdan çıkarılıyor
Zeytinliklere yatırım yapılmasına izin veren düzenlemeyi içeren ve komisyona geri çekilen madde, tasarı metinden çıkarıldı.
Sarp Kuray CHP'ye katıldı
7 yılın ardından 6 ay önce cezaevinden çıkan Sarp Kuray'ın CHP'ye katılmasıyla rozetini Kılıçdaroğlu taktı.
Kılıçdaroğlu'ndan AİHM'e: Sizde de vicdan var mı acaba
Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında, KHK ile ihraç edilen akademisyenler için AİHM tarafından verilen kararı eleştirdi.
Cinsel içerikli video paylaşan HDP'li Önlü açıklama yaptı
HDP milletvekili Alican Önlü paylaştığı cinsel içerikli video hakkında "Twitter'ıma kirli bir komplo kuruldu." dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hakkari'de teslim olan PKK'lıların itirafları

Hakkari'de teslim olan PKK'lıların itirafları

159
Tanju Çolak serbest bırakıldı

Tanju Çolak serbest bırakıldı

178
Arda bırakırsa biz de bırakırız diyen futbolcular

Arda bırakırsa biz de bırakırız diyen futbolcular

373
Galatasaray Sabri ile yollarını ayırdı

Galatasaray Sabri ile yollarını ayırdı

187
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sesleri

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sesleri

127
Cinsel içerikli video paylaşan HDP'li Önlü açıklama yaptı

Cinsel içerikli video paylaşan HDP'li Önlü açıklama yaptı

103
Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması

Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması

398
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM