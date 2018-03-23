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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İlçe Kongresi'nde

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bağcılar İlçe Kongresi'nde konuşuyor.

Haber Merkezi | 23.03.2018 - 15:19..
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erdogan

Erdoğan'ın açıklamaları:

"YENİ DESTANLAR YAZMAYA HAZIR MIYIZ"

"Tüm misafirlerimize kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Dışarıda şu anda bu salondaki kardeşlerimizin en az bir o kadarı var. Buradan Bağcılar'ın tüm mahallelerine, tüm vatandaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Kongremizin şehrimiz, ilçemiz için, Bağcılar'la birlikte demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bağcılar 16 Nisan'da yüzde 61'lik evet oranı ile adeta bir destan yazmıştır. Yeni destanlar yazmaya hazır mıyız?

1992'nin Bağcılar'ı neydi, bugünün Bağcılar'ı ne. Buraya bakacağız, burada yaşayanlar, yaşayarak gördüler. Bağcılar bugün 22 kilometre karelik alandaki 750 bin nüfusuyla İstanbul'un önde gelen ilçeleri arasında yer alıyor. Bu bölge ilçe olduğu ilk günlerde çamurdan geçilmeyen plansızlık abidesi bir yer durumundaydı. Seçim kampanyasında çizmelerle dolaştık. Burada seçimi kazandık ve bugünlere geldik. Güngören böyle, Beyoğlu böyle.

"AFRİN'DE İŞ BİTMEYECEK"

Türkiye'nin Afrin operasyonundan rahatsız olanlar bölgemizdeki insanlık dışı görüntüler karşısında sessiz. Çatlasanız da patlasanız da biz hak yolundan yürümeye devam edeceğiz. Bizim itirazımız Batı yönetimlerinin sergilediği çifte standartlardır.

Afrin'de iş bitmeyecek. İdlib, Münbiç var, Fırat Kalkanı bölgesiyle bununla birleşmesi var. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3731 oldu."

AYRINTILAR GELİYOR...

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