Erdoğan'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Meydan okuyoruz

AK Parti 6'ncı Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Spor Salonu'nda başladı. Kongre öncesi salonun içerisinde ve dışarısında binlerce kişi toplandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, salona girmeden önce, dışarıda bekleyen vatandaşlara seslendi. Kısa bir konuşma yapan Erdoğan, kongreyle dünyaya farklı bir mesaj vereceklerini dile getirdi.

"MEYDAN OKUYORUZ"

Ardından salona giren Başkan Erdoğan, AK Parti Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. ABD'nin tehditleriyle ilgili "Zahirde bize stratejik ortak gibi gözüken ama bizi stratejik hedef haline getirenlere teslim olmayacağız." diyen Erdoğan, "Göreceksiniz." diyerek Türkiye'yi tehdit eden Donald Trump'a "Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz." yanıtını verdi.

Erdoğan şöyle konuştu:

"Zahirde bize stratejik ortak gibi gözüken ama bizi stratejik hedef haline getirenlere teslim olmayacağız. Kısa çöpün uzun çöpten hakkını alacağına inandık. Birileri bizi güya ekonomi, yaptırım, kur, döviz, faiz, enflasyonla tehdit ediyor. Onlara diyoruz ki oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz."





Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"AK PARTİ'NİN ASIL KURUCUSU MİLLETİMİZDİR"

"Milletimize verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığıyla karşınızda bulunuyorum. AK Parti teşkilatında görev almış herkese şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'de teşkilatın faaliyetlerinde her seviyedeki kadrolarına hanımlara ve gençlere özel önem veren tek parti AK Parti'dir. AK Parti sizlerle bugünlere geldi.

Nice 17 yıllara sizlerle ulaştıracağız. AK Parti kağıt üzerinde 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulmuş bir partidir. Kağıt üzerinde 60 kurucu üyeyle kurulmuş bir partidir.

AK Parti'nin asıl kurucu milletimizin bizatihi kendisidir. AK Parti'nin en olduğunu anlayabilmek için önce medeniyetimize ve tarihimize vakıf olabilmek gerekir. AK Parti başlangıçtır. AK Parti hicrettir.

AK Parti Malazgirt'tir. AK Parti Anadolu'daki tüm izlerimizdir. AK Parti Selçukludur, Osmanlıdır. AK Parti fatihtir. AK Parti müdafidir. AK Parti Çanakkaledir. AK Parti Kut-ul Amaredir. AK Parti İstikbal Harbimizdir. AK Parti çok partili hayattır. AK Parti kalkınmadır. AK Parti bugündür. Velhasıl AK Parti Türkiyedir. Bunun için AK Parti'yi milletimiz kurmuştur diyoruz.





BAŞARAMAYACAKSINIZ

Başaramayacaksınız, milletimizi bölemeyeceksiniz, ezanlarımızı susturamayacaksınız, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, devletimizi yıkamayacaksınız.



Filistinlilere zulüm edilirken zalimlerin safına katılmadık, katılmayacağız. Sınırımızdaki terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz.

Tarihin dolgu malzemesi değil, inşacısı olduğumuzu unutmadık, unutmayacağız.

"TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Bizi stratejik ortak deyip stratejik hedef haline getirenlere teslim olmayacağız. Dünyayı sömürerek kendilerine refah düzeni kuranlara boyun eğmedik, eğmeyeceğiz.

Kısa çöpün uzun çöpten hakkını bir gün mutlaka alacağına inandık, inanmayı sürdüreceğiz.

Biliyoruz ki iman varsa, imkan da vardır. Milletimiz bugüne kadar nice ihanetleri, nice tuzakları hep imanıyla boğmuştur.

Birileri bizi güya ekonomi, yaptırım, kur, döviz, faiz, enflasyonla tehdit ediyor. Onlara diyoruz ki oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz.

Zahirde bize stratejik ortak gibi gözüküp de attığı her adımla bizi stratejik hedef haline getirmeye çalışanlara teslim olmadık olmayacağız.





MİLLETİMİZ NİCE İHANETLERİ İMANIYLA BOĞMUŞTUR

İman varsa, imkan da vardır. Milletimiz nice ihanetleri, tuzakları hep imanıyla boğmuştur. Bugün de imanımızla mücadelemizi yürütüyoruz. Hem cesareti hem aklı olan bu milletin karşısında hiçbir fani güç tanımıyoruz. Hiç kimse bu milletle bu ülkeyle oynamaya kalkmasın. Buradan bir kez daha haykırıyoruz, başaramayacaksınız, milletimizi bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, ülkemizi yıkamayacaksınız. Çünkü biz Türkiyeyiz, çünkü biz Müslümanız.

KARANLIK ODAKLARIN DÜMEN SUYUNA GİRMEDİK

Biz hiçbir zaman mücadeleden kaçan, kendi alanını korumayan bir parti olmadık, olmayacağız. Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada gördüğümüz her haksızlık karşısında sesimizi yükseltmekten geri durmadık. Zalimler vurdukça sinenlerden, acılardan çıkar sağlamaya çalışan menfaatperestlerden olmadık. Ülke yanarken fırsatçılık peşinde koşanlara itibar etmedik. Hayatlarını ve geleceklerini kurtarmak isteyen masum insanlara çelme takanlardan olmayacağız.

AK Parti olarak karanlık odakların dümen suyuna girmedik. Gücümüzü darbecilerden, vesayet odaklarından değil milletimizden aldık. Milletimizin talep ve beklentilerine göre icraat yaptık. Biz medeniyetimizin köklerini Medine'nin minberinde, Mescid-i Aksa'nın minaresinde ararız. Biz ülkemizi çok sevdik. Sevdiğimiz için de ülkemize birinci sınıf demokrasi, hizmet, ekonomi yakışır dedik. Bunun için çalıştık, mücadele ettik. Hep inşa etmenin, üretmenin, büyütmenin peşinde olduk.

Dışarıdan kurdukları tuzaklar yetmedi, içerideki ihanet odaklarını harekete geçirdiler. Sokak, yargı-emniyet darbesi yapmaya çalıştılar. Sınır darbesi yapmaya kalktılar, siyaset darbesi yapmaya kalktılar. Kuru, dövizi, faizi kullanarak ekonomik darbe yapmaya kalktılar."