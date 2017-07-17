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Cumhurbaşkanı Erdoğan Albay Kuş'u uçaktan selamladı

15 Temmuz etkinlikleri için Ankara'dan İstanbul'a uçan Erdoğan'ın, uçaktaki selam verme görüntüsünün hikayesi ortaya çıktı.

17.07.2017 - 03:15
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Albay Kuş'u uçaktan selamladı

TBMM 15 Temmuz Özel Oturumuna katıldıktan sonra İstanbul'da düzenlenen 15 Temmuz etkinliklerine katılmak üzere Ankara'dan havalanan Erdoğan'ın uçağına Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16 savaş uçakları eşlik etmişti.

KALBİMİZDESİN SELAMI

Cumhurbaşkanı, özel uçağının penceresinden göz göze geldiği F-16 pilotlarına “Kalbimdesiniz” selamı gönderirken, F-16 savaş uçağının pilotu Albay Mete Kuş da ilginç bir manevra yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Albay Kuş'u uçaktan selamladı

ERDOĞAN'A KARŞILIK VERDİ

Albay Kuş, uçağını önce öne, sonra da sağa ve sola doğru yatırarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamına karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Albay Kuş'u uçaktan selamladı

Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre; Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan emekli hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok, Ankara-İstanbul hava hattında yaklaşık 10 bin metrede yaşanan fotoğraf karesinin ayrıntılarını değerlendirdi.

"BU PİLOTLAR ÖZEL OLARAK SEÇİLDİ"

Üçok, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, vatanına ve milletine bağlı F-16 savaş uçağı pilotu Albay Mete Kuş’un refakat ettiğini” söyledi. Üçok, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı’na refakat etmesi için F-16 savaş uçaklarını kullanan özel bir ekip oluşturulduğunu belirterek, “Bu pilotlar özel seçilerek ve detaylı incelenerek belirlendi” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Albay Kuş'u uçaktan selamladı

Üçok, özetle şunları söyledi: “Selamlama fotoğraflarını inceledim. Cumhurbaşkanımızın içinde bulunduğu uçağın F-16 pilotu kanadına yaklaşıyor. Cumhurbaşkanımız elini kalbine götürerek ‘Kalbimdesiniz’ diyor, savaş uçağı pilotu da önce öne, sonra sağ - sola manevra yaparak selamlamaya karşılık veriyor. Uçağı Albay Mete Kuş kullanıyor. Albay Kuş, uzun zamandır Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uçuşlarında refakat eden vatanına, milletine bağlı kahraman bir pilotumuzdur.”

ERDOĞAN’A PİLOT SAATİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Pilotlar Günü nedeniyle 26 Nisan 2017 tarihinde, Konya 3. Jet Üssünde görev yapan Albay Mete Kuş ve ekibini kabul etmişti. Cumhurbaşkanı Hava Koruma ekibinin komutanı olan Albay Mete Kuş, kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a pilot saati hediye etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Albay Kuş'u uçaktan selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Albay Kuş'u uçaktan selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Albay Kuş'u uçaktan selamladı

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