Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almanya daha neyi bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa Hasköy Tüneli açılış törenine katıldı.

Burada kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı, gündeme ilişkin birçok konuyu değerlendirdi.

Erdoğan: Almanya daha neyi bekliyor VİDEO

"VATANDAŞLARIMIZA, CAMİLERİMİZE SALDIRIYORLAR..."

Avrupa'da PKK sempatizanlarının düzenlediği saldırılara değinen Erdoğan, "Almanya daha neyi bekliyor. Polislerinin güvencesi altında orada bizim vatandaşlarımıza saldırılıyor, camilerimize saldırılıyor. Alman polisi hala neyi bekliyor. Belçika'da da aynı şeyler yapılıyor. Bunları dillendirdiğimiz zaman da rahatsız oluyorlar. Aynı şeyler Türkiye'de olsa dünyayı ayağa kaldırırlar." ifadelerini kullandı.