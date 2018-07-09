Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda mazbatasını alıp yemin ettikten sonra Anıtkabir'e gitti.

ÖZEL DEFTERİ İMZALADI

Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yemin etmesinin ardından Anıtkabir'e giderek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından ise Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

"KARDEŞLİĞİ GÜÇLENDİRMEYE SÖZ VERİYORUZ"

Cumhurbaşkanı, deftere şunları yazdı: "Aziz Atatürk, Türkiye 24 Haziran'da iki önemli seçimi başarıyla tamamladı. Yeni yönetim sistemimize göre, seçilen ilk cumhurbaşkanlığı görevine şahsımı layık gören milletimiz, 27'nci dönem milletvekillerini de belirledi. 12. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 1. Cumhurbaşkanı olarak milletimizin birliğini ve kardeşliğini güçlendirmeye devam edeceğimize bir kez daha söz veriyoruz. Gelecek nesillerin bize emaneti olan Cumhuriyeti hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'e gitti VİDEO