taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.876
USD
4,4685
EURO
5,2665
ALTIN
186,87
PETR
76,4000

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara mitinginde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara mitinginde halka hitap ediyor.

Haber Merkezi | 09.06.2018 - 16:47..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Son 16 yılda Ankara'ya 116 kat trilyon liralık yatırım yaptık. Bu iş çıraklık işi değil. Bay Kemal'i SGK'dan tanırız. Bunlara 5 koyun ver, kaybedip gelirler. Bunlardan bir şey olmaz. Son pişmanlık da fayda etmez.

Eğitimde Ankara'da 15 bin adet yeni derslik yaptık. 10 bin 730 kişi kapasiteli yurt binalarını faaliyete aldık. Son 16 yılda 12 yeni üniversite kurarak Ankara'yı güçlendirdik. Laboratuvarları destekleyerek Ankara'yı bilim şehri haline getiriyoruz. Şehir hastaneleri Ankara'ya sağlıkta sınıf atlatacak. Ankara'da 95 bin konut projesini hayata geçirdik.

Teröristlerle mücadeleyi yerli silahlarla yürütüyoruz. Son 16 yılda birçok yeniliği hayata geçirdik. Savunma sanayisinde Türkiye'yi küresel bir oyuncu haline getireceğiz. Kahramankazan'da dünyanın sayılı uzay ve havacılık bölgelerinden biri olacak tesisinin ihalesi yapılacak. Artık kendi uydularımızı kendimiz yapıyoruz.

Ankara'ya 55 bin kişilik yeni stadyum kazandıracağız. Mevcut 19 Mayıs Stadı'nın yerine bir stadı Ankara'ya kazandırıyoruz. Tüm sosyal ve sportif donatılarıyla bu stat başkente yakışır bir eser olacak. Yeni stadımız Ankaragücümüzün şampiyonluk karşılaşmalarına da evsahipliği yapacaktır.

Ankara'ya farklı bir millet bahçesi yapıyoruz. Dev bir alanda millet bahçesini oluşturuyoruz. Artık yeşil Ankara olacak. Tesisler kalacak, gereksiz olanlar kaldırılacak. Çok büyük ve orijinal bir eser olacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arınç: Muhalefetin adayı olarak Erdoğan'a rakip olamayız

Arınç: Muhalefetin adayı olarak Erdoğan'a rakip olamayız

198
Alman Spiegel'in kapağında Erdoğan

Alman Spiegel'in kapağında Erdoğan

127
Filistinli genç İsrail'i Türk bayrağıyla protesto etti

Filistinli genç İsrail'i Türk bayrağıyla protesto etti

201
Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı

146
Comolli'nin F.Bahçe'den göndereceği futbolcular

Comolli'nin F.Bahçe'den göndereceği futbolcular

115
Meral Akşener'in Rize hüsranı

Meral Akşener'in Rize hüsranı

61
Sınırdaki 564 kilometrelik güvenlik duvarı tamamlandı

Sınırdaki 564 kilometrelik güvenlik duvarı tamamlandı

143
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94