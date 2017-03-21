Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Arena Spor Salonu'nda "İnsan İçin Orman Ekonomi İçin Orman" programına katıldı..

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"YALANINDA BİR HADDİ OLUR"

"Önceki gün 'Cumhurbaşkanı tüm lokantaları kapatılabilir' deniyor. El insaf! Yalanın da bir haddi olur. Bunun yalanın hududu yok. Şimdi sıra ne zaman boyacılara, sıvacılara, çekirdekçilere gelecek diye bekliyorum. Biz ülkenin, Meclis'in, milletin önünü açmak için bu değişikliği getiriyoruz."





NEVRUZ İNSANLA TABİAT ARASINDAKİ SAYGININ SEMBOLÜDÜR

"21 Mart'ın bizim için başka anlamı daha var. Orta Asya'dan İran'a ve Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyada Nevruz günü olarak, yani toprağın uyanışı ve baharın müjdecisi olarak kabul edilip, kutlanıyor. Nevruz insanla tabiat arasındaki karşılıklı saygıya, sevgiye dayanışmaya dayalı ilişkinin sembolüdür. Buradan tüm vatandaşlarımızın, 21 Mart'ı özel bir gün olarak kabul eden herkesin Nevruz Bayramı'nı tebrik ediyorum."





TÜRKİYE ORMAN KONUSUNDA DEVRİM GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR

"Türkiye geçtiğimiz 14 yılda, ormanlar konusunda da adeta bir devrim gerçekleştirmiştir. Dünya genelinde ormanların alanı yüzde 31,8 iken, 30,8'e düştü. Bu oran Türkiye'de, yüzde 12,5'tan, yüzde 15,2'ye yükseldi. "

"BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN ÇUKUR EYLEMLERİ HATIRLAYIN"

"2013 yılından itibaren verdiğimiz mücadeleyi, milletimizden aldığımız güçle yürüttük. 17-25 Aralık darbe girişimini hatırlayın. Bölücü örgütün çukur eylemlerini hatırlayınız. Bu çukur eyleminde bulunanlar hayır diyor. Kandil hayır diyor. PKK hayır diyor. Şimdi bu ülkemizi bölmek, milletimizi parçalamak isteyen bu bölücü terör örgütleriyle hareket etmenin izahı olabilir mi? 7 Haziran sonrası çıkan belirsizliği, 15 Temmuz darbe girişimini hatırlayın."

"BU AVRUPA İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNİN FAŞİST AVRUPASI"

Yıllarca bize AB kriterleri dedikleri ne varsa, hepsini kendileri ayaklar altına alıyor. 16 Nisan bir bitsin, masaya oturup konuşacağız. Bu devran böyle yürümez, gereği neyse yaparız. Hüseyin Kurt kardeşimin hesabını soracağız. Bunlar insanlıktan nasibini almamış. İnsanlık, vicdan, merhamet yok. Bunların elinde silah yok, sadace Türk bayrağı var. Bu Avrupa İkinci Dünya Savaşı öncesinin ırkçı, faşist, zalim Avrupası. Ortaçağın Türk ve İslam düşmanı Avrupası.



