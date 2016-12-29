taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.836
USD
3,5180
EURO
3,6933
ALTIN
130,10
PETR
56,4900

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Taçi ile birlikte ortak basın toplantısı düzenliyor.

29.12.2016 - 19:25
  1. Haberler
  2. Gündem

2323123

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öne çıkan açıklamalar;

Kosovalı kardeşlerimizin her zaman yanında olduk. Balkanlar'da FETÖ'nün en yoğun olduğu yer ne yazık ki Kosova. FETÖ PKK YPG DHKP-C ve DEAŞ gibi katil sürülerinin bizim nazarımızda hiç bir farkı yoktur. Bunlarla mücadeleyi kararlılıkla yurt içi ve yurt dışında sürdürüyoruz sürdüreceğiz.

Dökülen masum kanların hesabını mutlaka soracağız. Dünyanın neresinde kaçarlarsa kaçsınlar elebaşlarının militanlarının peşlerini asla bırakmayacağız. Hain her yerde haindir, teröris her yerde teröristtir.

FETÖ faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için büyük bir tehdittir. 15 Temmuz bunu açık ve net olarak ortaya koymuştur. Afrika'dan Asya'ya kadar bir çok bölgede çalışmalar yürütülüyor. FETÖ'nün gerçek niyetinin farkına varanlar da evlatlarını bu yapının elinden almaya başladılar. Bu konuda Kosovalı kardeşlerimizin gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum.


Ayrınıtlar geliyor...

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mehmet Ali Alabora'dan Ahmet Şık tweet'leri

Mehmet Ali Alabora'dan Ahmet Şık tweet'leri

456
Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret yorumu

Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret yorumu

969
Marmara'da elektrik kesintileri

Marmara'da elektrik kesintileri

296
Ahmet Şık gözaltına alındı

Ahmet Şık gözaltına alındı

296
MPT 76'nın projesini satarken yakalanan müdüre 12 yıl hapis

MPT 76'nın projesini satarken yakalanan müdüre 12 yıl hapis

418
Asgari ücret açıklandı

Asgari ücret açıklandı

690
Suriye'deki ateşkeste terör örgütleri kapsam dışı

Suriye'deki ateşkeste terör örgütleri kapsam dışı

175
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM