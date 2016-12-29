Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öne çıkan açıklamalar;

Kosovalı kardeşlerimizin her zaman yanında olduk. Balkanlar'da FETÖ'nün en yoğun olduğu yer ne yazık ki Kosova. FETÖ PKK YPG DHKP-C ve DEAŞ gibi katil sürülerinin bizim nazarımızda hiç bir farkı yoktur. Bunlarla mücadeleyi kararlılıkla yurt içi ve yurt dışında sürdürüyoruz sürdüreceğiz.

Dökülen masum kanların hesabını mutlaka soracağız. Dünyanın neresinde kaçarlarsa kaçsınlar elebaşlarının militanlarının peşlerini asla bırakmayacağız. Hain her yerde haindir, teröris her yerde teröristtir.

FETÖ faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için büyük bir tehdittir. 15 Temmuz bunu açık ve net olarak ortaya koymuştur. Afrika'dan Asya'ya kadar bir çok bölgede çalışmalar yürütülüyor. FETÖ'nün gerçek niyetinin farkına varanlar da evlatlarını bu yapının elinden almaya başladılar. Bu konuda Kosovalı kardeşlerimizin gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum.





Ayrınıtlar geliyor...

