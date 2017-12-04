Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen "Engelleri Aşanlar 2017" programına katıldı.

Burada kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı, Muş'ta yaptığı açıklamaları yanlış değerlendirenlere cevap verdi.

PKK VE FETÖ BAĞLANTILILAR...

Sermaye hareketlerinin sınırlandırılmasına yönelik bir talimatının olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı, "PKK ve FETÖ ile ilgisi olup da paralarını yurt dışına kaçıranlar zaten haindir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı yanlış anlaşılan sözlerine açıklık getirdi VİDEO

"FARKLI DEĞERLENDİRMELER YAPILDIĞINI GÖRDÜM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi; "Mal varlıklarını başka ülkelere kaçırmaya çalışanlar olduğunu söylemiştim. Bizim bu kazançları yurt dışına çıkarmak isteyenlere iyi gözle bakmayacağımızı söylemiştim. Farklı değerlendirmeler yapıldığını gördüm.

"İSTEYEN HERKESİN YURT DIŞINA ÇIKARMAYA HAKKI VARDIR"

Şu hususu kesin olarak ifade etmek istiyorum. Türkiye serbest piyasa ekonomisine sahip bir ülkedir, 1986'dan beri, isteyen herkesin yurt dışına çıkarmaya hakkı vardır, şüphesiz aynı şekilde devam etmektedir.

BÖYLE BİR TALEBİM YA DA TALİMATIM SÖZ KONUSU DEĞİL

Yurt dışından yatırım çekmenin yanında, yurt dışına yatırım yapan da bir ülkeyiz. Yurt dışından ülkemize 180 milyar dolar para gelirken, Türk işadamlarının yurt dışına yaptıkları yatırım bedeli de 40 milyar doları buldu. Sadece bu yıl 2 milyar dolarlık yatırım, Türk işadamları tarafından yurt dışında yapıldı. Gittiğimiz ülkelerde gördüğümüz Türk yatırımlarıyla gurur duyuyoruz. Benim sermaye hareketlerinin sınırlandırılmasıyla ilgili talebim ya da talimatım söz konusu değil. PKK ve FETÖ ile ilgisi olup da paralarını yurt dışına kaçıranlar zaten haindir.

YERLİ VE MİLLİ DURUŞ...

Onlarla ilgili nefes tutmaya da gerek duymuyorum, benim söylediğim ülkemizin diğer saldırıların yanı sıra ekonomik olarak da baskı altına alınmaya çalışıldığı şu dönemde iş adamlarımızın yerli ve milli duruş sergilemesidir.

"İŞ ADAMLARIMIZ TÜRKİYE EKONOMİSİNE SAHİP ÇIKMAYACAKSA..."

İş adamlarımız bu dönemde Türkiye ekonomisine sahip çıkmayacaksa, ne zaman çıkacaklar.

ÜLKESİNE GÜVENMEDİĞİ İÇİN...

Dün Muş'ta yatırım için değil, ülkesine güvenmediği için yurt dışına para kaçıranlara söyledim.

Yoksa yurt dışında yatırım yapana, ihracat, ithalat yapana, yatırım yapana asla sözümüz olamaz. Bu ülke için tuğla üstüne tuğla koyan olursa, başımızın üstünde yeri var."

NE DEMİŞTİ

Erdoğan, Muş'ta yaptığı açıklamada "Bazı haberler alıyorum, bazı sinyaller alıyorum, bazı iş adamlarının varlıklarını yurt dışına kaçırma gibi gayretlerinin olduğunu duyuyorum, buradan Bakanlar Kurulu'na sesleniyorum. Bunların hiçbirine çıkış için asla izin vermemelisiniz. Bu ülkede kazanıp varlıklarını yurt dışına çıkarmaya çalışanlara iyi nazarla bakamayız." ifadelerini kullanmıştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Muş İl Kongresi'nde haberi