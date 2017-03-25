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Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu işaret ederen "Külliyeyi yaptığımızda gitmeyeceğiz dedi. Ama kuzu kuzu geldi" dedi.

25.03.2017 - 14:09
  1. Haberler
  2. Politika

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Antalya'da toplu açılış töreni için bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasının açılışını yaptı. Erdoğan, kendisini burada bekleyen belediye personeli ve vatandaşlara seslendi.

"BUNLARA 5 KEÇİ TESLİM EDİN, KAYBEDİP GELİRLER"

Kimsenin karşısında eğilmediklerini belirten Erdoğan, "Biz sadece Rabbimin karşısında eğiliriz. Bu hizmet binasının maliyeti 70 milyon lira. Sayın Türel başladığı bu inşaatı kendisinden sonra hangi zihniyete teslim etmek zorunda kaldı? Antalya tekrar Türel ile yola devam etti. Bu hizmet anlayışını ortaya koyuyor. Ben Ziya Paşa'yı nasıl hatırlamam, 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.' Eserleriyle insanlara değer vermemiz gerekiyor. Sizin dikili ağacınız yok, ne konuşuyorsunuz? 14 senede ülkemizde neler yaptığımızı anlatacağız. Antalya gibi bir yere muhteşem belediye hizmet binasının olmaması düşünülebilir mi? Daha büyük hizmetler için bu bina şarttı. Türel kaldığı yerden bu binayı yaptı. Bunlara 5 keçi teslim edin, kaybedip gelirler. Bu binayı kaybettikleri gibi, Allah'tan erken dönüş oldu. Hizmet binası hayırlı olsun" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da konuştu

"BEN ORAYA GİTMEYECEĞİM DEDİ AMA KUZU KUZU GELDİ"

Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni yaptıklarında demediklerini bırakmadıklarını belirten Erdoğan, “Gitmedikleri mahkeme kalmadı. Ben oraya gitmeyeceğim dedi malum zat, ama kuzu kuzu geldi. Hiçbir zaman onların sözleri geçerli değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da konuştu

"DİNAMİK BİR PARLAMENTO"

Gençlere parlamentonun yolunu kapatmak isteyenler olduğunu anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

“Parlamentoyu çoluk çocuğa mı bırakacağız diyorlar. Biz gençliğimize güveniyoruz. Seçme, evlenme yaşına 18, buna evet diyorsun. Seçilmeye gelince mi hayır diyorsun? Bütün gençleri bu yarışın içinde görmek istiyoruz. Dinamik bir parlamentoya evet mi, güçlü bir parlamentoya evet mi? Referandum için kalan 23 günü çok iyi değerlendireceğiz. Bu yarışta inşallah 16 Nisan akşamı hep beraber Türkiye'yi yeni bir milada taşıyacağız. 23 gün sonra özellikle Antalya'yı takip edeceğim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da konuştu

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