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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aramızı bozamazlar

Londra'dan ayrılmadan önce gerçekleştirilen sohbette Cumhurbaşkanı Erdoğan, "MHP ile ittifakta kararlılığımız net" mesajı verdi.

Haber Merkezi | 17.05.2018 - 07:12..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere ziyaretinde kendisine eşlik eden gazetecilerle Londra’dan ayrılmadan önce bir sohbet gerçekleştirdi.

"MHP TABANI DA KENDİ PARTİSİNE OY VERECEKTİR"

Burada bir gazetecinin "MHP ile Ak Parti arasında nifak tohumu mu sokmak isteniyor?" sorusunu yanıtlayan Erdoğan: "O dediğiniz yaklaşımı bazı mahfillerin işlemeye çalışsalar da başarılı olamazlar. Bizler Cumhur İttifakı olarak yola çıktık. Bu işin bozulmasına fırsat vermeyiz. Kimse aramıza nifak sokamaz. ‘Cumhurbaşkanlığında Erdoğan’a oy verin, aşağıda kime verirseniz verin’ şeklinde bir mantık olamaz. İnanıyorum ki Ak Parti tabanı kendi partisine, MHP tabanı da kendi partisine oy verecektir. Ayrışmaya gitmemizin anlamı yok. Söz konusu dahi değil.

"İTTİFAK KONUSUNDA KARARLILIĞIMIZ NET"

Teşkilatımıza söylüyoruz: ‘Tabanda partinize sahip çıkacaksınız’ diyoruz. İttifak konusunda kararlılığımız son derece net. Sayın Bahçeli’ninki de net. Cumhur İttifakı olarak seçeceğimiz Cumhurbaşkanının güçlü olabilmesi için, parlamentoda da güçlü olmak gerektiğini biliyoruz. ‘Bunun için gerekli desteği vermeniz lazım’ diyoruz. Arkadaşlarımız da bunu işliyorlar. Ayrımcılığa fırsat vermek istemiyoruz. Biz BBP’yi de partimizden aday göstermek suretiyle Cumhur İttifakı bünyesine dahil ettik."

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