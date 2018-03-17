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Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa'ya kapıyı gösterdi

Erdoğan Afrin'den çekilin diyen Avrupa Parlamentosuna şu mesajları verdi: O aklı kendinize saklayın. Kapıları açsaydık kaçacak delik arayacaktınız. İnsanlıktan anlamıyorsunuz ki.

Haber Merkezi | 17.03.2018 - 08:21..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa'ya kapıyı gösterdi

Avrupa Parlamentosu (AP) siviller ölüyor yalanıyla Türkiye'nin Afrin'den çekilmesini istedi.

AP'ye en sert tepki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarını AK Parti'nin Erzurum 6. Olağan İl Kongresi öncesinde halka hitap ederken verdi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa'ya kapıyı gösterdi

"O AKLI KENDİNİZE SAKLAYIN"

"Ey Avrupa Parlamentosu, siz bu millete ne zamandan beri akıl vermeye başladınız? O aklı kendinize saklayın.

"KAPILARI AÇSAYDIK KAÇACAK DELİK ARAYACAKTINIZ"

3.5 milyon Suriyeli'ye 7 senedir ev sahipliği yapan biziz. Kapıları açıp gönderseydik kaçacak delik arayacaktınız, delik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa'ya kapıyı gösterdi


"YALVARDINIZ"

Bize yalvardınız, 'Aman kapıları açmayın' diye.

"İNSANLIKTAN ANLAMIYORSUNUZ Kİ..."

Biz insanlık yaptık ama siz insanlıktan anlamıyorsunuz ki. Şu anda da istediğiniz kararı alın, bir kulaktan girer, öbüründen çıkar. Sizin aldığınız kararların zaten kıymeti harbiyesi yok."

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