Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa'ya kapıyı gösterdi

Avrupa Parlamentosu (AP) siviller ölüyor yalanıyla Türkiye'nin Afrin'den çekilmesini istedi.

AP'ye en sert tepki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarını AK Parti'nin Erzurum 6. Olağan İl Kongresi öncesinde halka hitap ederken verdi:

"O AKLI KENDİNİZE SAKLAYIN"

"Ey Avrupa Parlamentosu, siz bu millete ne zamandan beri akıl vermeye başladınız? O aklı kendinize saklayın.

"KAPILARI AÇSAYDIK KAÇACAK DELİK ARAYACAKTINIZ"

3.5 milyon Suriyeli'ye 7 senedir ev sahipliği yapan biziz. Kapıları açıp gönderseydik kaçacak delik arayacaktınız, delik.





"YALVARDINIZ"

Bize yalvardınız, 'Aman kapıları açmayın' diye.

"İNSANLIKTAN ANLAMIYORSUNUZ Kİ..."

Biz insanlık yaptık ama siz insanlıktan anlamıyorsunuz ki. Şu anda da istediğiniz kararı alın, bir kulaktan girer, öbüründen çıkar. Sizin aldığınız kararların zaten kıymeti harbiyesi yok."