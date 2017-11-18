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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder'i havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle havadan hava limanı ve Ayder yaylasını inceleyip projeler hakkında bilgi aldı.

18.11.2017 - 12:51
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AK Parti'nin Rize, Bayburt ve Gümüşhane'deki kongrelerine katılmak için bölgede bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geceyi geçirdiği Güneysu İlçesi Merkez Mahallesi'ndeki konutundan saat 11.45 sıralarında ayrıldı.

İlçede kendisini bekleyenleri selamlayan Erdoğan,  daha sonra bölgedeki bazı yatırımları incelemek üzere Güneysu Futbol Sahası'ndaki helikopterle havalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Valisi Erdoğan Bektaş da eşlik etti. Helikopterin havalanacağı sırada çevrede toplanan çocuklar ve kalabalık cep telefonuyla da görüntü almaya çalıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder'i havadan inceledi

AYDER VE HAVALİMANINI İNCELEDİ

Erdoğan, deniz dolgu inşası süren Rize'nin Pazar ilçesi Yeşillköy Köyü'ndeki havalimanı inşaatını havadan inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erdoğan, TOKİ tarafından kentsel dönüşüme tabii tutulacak Rize'nin Ayder Yaylası'nda da incelemelerde bulundu. Erdoğan ayrıca kış turizmi kapsamında da Kaçkar Dağları'nda yapılması planlanan kayak tesisleri için düşünülen alanları da havadan gördü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder'i havadan inceledi


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder'i havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder'i havadan inceledi


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder'i havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder'i havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder'i havadan inceledi

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