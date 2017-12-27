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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakışımız sömürgeciler gibi değil

Türkiye-Çad İş Forumu'nda Türk ve yabancı iş insanlarına hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrika'yı hala sömürmeye devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi | 27.12.2017 - 03:20..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakışımız sömürgeciler gibi değil

Yıllardır Afrika'nın önce borç, şimdi de verilen ufak hibelerle sömürüldüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim bakşımız asla sömürgeciler gibi olmadı, olmayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakışımız sömürgeciler gibi değil

"AFRİKA'YI PARALARIYLA SÖMÜRDÜLER"

Erdoğan, "Hani var ya 'borç alan daha sonra da emir alır.' Şimdi öyle yapmıyorlar mı dünyada? Bakıyorsunuz borç değil, güya şöyle ufak ufak hibeler veriyorlar, ardından da emirler veriyorlar. Afrika'yı böyle sömürmediler mi? Afrika'yı böyle sömürdüler. Hala da böyle sömürmeye devam etmiyorlar mı? Aynen böyle sömürmeye hala devam ediyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakışımız sömürgeciler gibi değil


"BİRLİKTE GELİŞECEĞİZ"

Birlikte gelişmeyi ve zenginleşmeyi planladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim Afrika'ya bakışımız asla daha sonra bu topraklara gelen sömürgeciler gibi olmadı, olmayacak. Afrika kıtasındaki tüm ilişkilerimizde karşılıklı saygıyı, sevgiyi, kazan kazan ilkesini temel alıyoruz. Birlikte gelişmeyi, birlikte yönetmeyi, birlikte zenginleşmeyi arzu eden bir anlayışla ilişkilerimizi geliştirmenin çabası içindeyiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakışımız sömürgeciler gibi değil


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