1 Bülent Tezcan, Eren Erdem'e verdiği belgeleri savundu Eren Erdem, CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'ı MİT tırları tutanaklarını kendisine vermekle suçladı. Tezcan, siyasetçi sorumluluğuyla davrandığını ve bunu gazeteciye teslim ettiğini söyledi.

2 Ünal: İstanbul mitingimizi ittifak olarak planlıyoruz AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 24 Haziran seçimlerine yönelik mitinglerini MHP ile ortak yapacaklarını açıkladı.

3 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım’ı kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

4 CHP'den kadınlar için istifa etti CHP Gaziantep 9. sıra milletvekili adaylığından kadınların hak ettiği yerde olmadığını söyleyerek istifa eden Avukat Nesrin Tuncel, kadınların vitrin süsü olarak kullanıldığını ifade etti.

5 Yerli ve milli elektromanyetik top sistemi üretiliyor Türk savunma sanayisi, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını mevcut teknolojilerle karşılamaya çalışırken geleceğin muharebe ortamına yönelik de hazırlıklar yapıyor.

6 Güney Kıbrıs'tan Türkiye'ye akılsız tehdit Türkiye'nin doğalgaz arama tarama faaliyetlerine engel olmaya çalışan ve ilişkilerin gerilmesine neden olan Rum tarafından Türkiye'ye oldukça akılsız bir tehdit geldi.