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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

İHA | 23.05.2018 - 14:07..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım’ı kabul etti

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