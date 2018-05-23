Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım’ı kabul etti

4CHP'den kadınlar için istifa etti
CHP Gaziantep 9. sıra milletvekili adaylığından kadınların hak ettiği yerde olmadığını söyleyerek istifa eden Avukat Nesrin Tuncel, kadınların vitrin süsü olarak kullanıldığını ifade etti.
6Güney Kıbrıs'tan Türkiye'ye akılsız tehdit
Türkiye'nin doğalgaz arama tarama faaliyetlerine engel olmaya çalışan ve ilişkilerin gerilmesine neden olan Rum tarafından Türkiye'ye oldukça akılsız bir tehdit geldi.
7Kediler ve erkekler bir arada
Merhaba, benim adım Sabrina Boem, ben bir kedi aşığıyım ve bir fotoğrafçıyım. Kedileri içeren birkaç fotoğraf projesi üzerinde çalışıyorum.
6Ekonomi yönetimi toplantı yaptı
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de katıldığı toplantıda son dönemde yaşanan gelişmeler ve alınacak tedbirler değerlendirildi.