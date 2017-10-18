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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan'la görüşüyor

Devletin zirvesinde programda olmayan bir görüşme gerçekleşiyor.

18.10.2017 - 21:41
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan'la görüşüyor

Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'la görüşüyor.

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