Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan'la görüşüyor

Dünyaca ünlü beyin cerrahı Uğur Türe, Erdoğan'ın talimatıyla Baykal'a bakmak için Ankara'ya götürüldü.

Devlet Bahçeli ile Ahmet Davutoğlu arasındaki karşılıklı açıklamalara MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da katıldı.

MHP'den Ahmet Davutoğlu'na bir tepki daha

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Niğde Belediye Başkanı istifa etti

İkinci kez Niğde Belediye Başkanı olarak seçilen Faruk Akdoğan, görevinden istifa ettiğini duyurdu.