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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan'la görüşüyor
Devletin zirvesinde programda olmayan bir görüşme gerçekleşiyor.
18.10.2017 - 21:41
Haberler
Gündem
Recep Tayyip Erdoğan,
Başbakan
Binali Yıldırım
'la görüşüyor.
Detaylar gelecek...
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