Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemlerde euro ve doların yükselmesi hakkında yaptığı açıklamada bir takım finans çevrelerinin Suriye'yi bahane ederek Türkiye üzerinde ekonomik terör estirmeye çalıştıklarını vurguladı "Bizi döviz kuru ile terbiye edemezsiniz" şeklinde konuştu.

KURDAKİ ARTIŞ NORMAL DEĞİL, HESABINI VERECEKSİNİZ

Erdoğan döviz kurundaki artışla ilgili şunları söyledi:

"Ekonomide aktif rol oynayanlar Suriye'deki bu gelişmeleri bahane ederek ülkemizde ekonomik terör estirmeye çalışırsanız yanlış yaparsınız. Yeri geldiğinde hesabını verirsiniz. Bizi döviz kurlarıyla terbiye edemezsiniz. Döviz kurlarındaki artışın makul, mantıklı, işin kitabına uygun hiçbir açıklaması yoktur."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım Kayaş Tren Garı'nda düzenlenecek Başkentray Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair konuştu.

Erdoğan döviz kurlarının artmasıyla ilgili konuştu VİDEO

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Ankara'ya iftiharla anlatılacak banliyö hattı kurduk, hayırlı olsun. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kayaş ile Sincan arasında çalışacak Başkentray'ı kullanacak arkadaşlarıma hayırlı olsun diyorum.

YEPYENİ ULAŞIM AĞI

Üçüncü banliyo hattımızı hayata geçirdik. Ankara'nın pek çok altyapısıyla birlikte şehrin iki ucu bu hatla birleşiyordu. Biz modern ulaşım ihtiyaçları doğrultuıusunda yepyeni bir ulaşım ağı kurduk.

KAYAŞ'TAN SİNCAN'A 49 DAKİKA

Ankara'ya iftiharla anılacak bir banliyo hat kazandırdık. Kayaş'tan Sincan'a 49 dakikada gidilmesini sağlayacak, Eryaman, Gar mesafesini de kısaltıyor. İlk başta 15 dakikada bir olacak trenin süresi, zamanla 5 dakikaya kadar indirilebilecek. Bu muhteşem katılım bu projenin önemini ortaya koyuyor.

"HER YER PIRIL PIRIL OLACAK"

Sokakları pislikten geçilmeyen Ankara'dan, Başkent olan Ankara'ya geliyoruz. Bakın geldik demiyorum, geliyoruz. Her yer pırıl pırıl olacak, benim vatandaşımda burada konforlu bir hayat yaşayacak.

Kayaş şehrin en ucu olması hasebiyle gelişimden geç yararlanmış bir şehirdir. Buna rağmen şu şehrin tepesindeki derme çatma gecekonduların dili olsa da geçmişi anlatsa. 1970'lerde yoksulluğun ve terörün sıkıştırdığı Kayaş, Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin göstergesidir.

"TÜP KUYRUKLARINDA BEKLEMENİN NASIL BİR ŞEY OLDUĞUNU ANLAYAMAZLAR"

Gençlere eski Ankara'yı anlatmak zor. Aylarca haftalarca, aylarca su akmamasının ne demek olduğunu bilmezler. Arıza ve bakım nedeniyle birkaç saatlik veya 1-2 gün su akmadığında hayat nasıl alt üst oluyor değil mi? Tüp kuyruklarında beklemenin nasıl bir şey olduğunu anlayamazlar. Doğalgaz ile ısınan, çakmağı çakınca yanan ocak bulunan evde yaşayana bunları anlatmak kolay değil. Başkentray ile, neredeyse her kapıda bulunan otomobil ile ulaşım kolaylığı yaşıyorlar. Ağabeylerinizi, babalarınızın ömrü birkaç saatte bir gelen otobüsü, treni beklemekle geçti. Araba zengine mahsus, uçağa binmek rüyalarda görünüyordu. Havayolunu halkın yolu haline getirdik.

Özellikle gençlerimizden şunu rica ediyorum. Gençler, peygamber efendimizden bugüne medeniyetimizi lütfen çok iyi öğrenin. Gençler, Malazgirt'ten bu yana tarihimizi çok iyi öğrenin. Yakın dönemi de çok iyi öğrenin. O zaman kimin hizmet ettiğini, kimin takoz olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Ülkemizi böyle bir nesile emanet edebiliriz. Aksi takdirde yandık demektir. Önümüzde şimdi 2019 var."

AFRİN'DE 4123 TERÖRİST

Bu topraklarda yaşamanın bir bedeli var. Bin yıldır bu bedeli ödüyoruz. Güney komşularımızda yaşananlar yüzünden üstlendiklerimiz bir bedel ödemedir. Kısa sürede Fırat Kalkanı'nı hallettik. Afrin'i sordum, Afrin'de 4123 teröristi etkisiz hale getirdik. Kuzey Irak'ta 337 teröristi etkisiz hale getirdik.

"YÜZ BİNLERCE İNSAN MEMLEKETİNE GERİ DÖNECEK"

Suriye'den ve Irak'tan ilk mülteci dalgası başladığında birileri sandı ki Türkiye bunun altında ezilecek, bizse bu süreci yönettik, yönetiyoruz.

Fırat Kalkanı bölgesine 160 bin Suriyeli geri döndü, Afrin'de kontrol altına aldığımız bölgeleri tamamen temizlediğimizde oraya da yüzbinlerce insan dönecek.

"DEAŞ BÖLGEYE BELA OLARAK GÖNDERİLMİŞTİR"

Suriye'deki gelişmeler tüm dünya çapında güvenlik krizine yol açmıştır, askeri gücüne güvenen ülkerin Suriye'yi bilek güreşine çevirmekten rahatsızlık duyuyoruz.

Dün akşam Trump ile görüştüm, bugün Putin ile görüşmem var, kimyasal katliamı nasıl durdururuz bunu kendileriyle konuşacağım.

Suriye'de DEAŞ ile tek samimi ve netice alıcı mücadeleyi Türkiye yürütmüştür, PYD gibi eli kanlı bir terör örgütü DEAŞ bahanesiyle Suriye'yi bölmek için sahaya sürülmüş, desteklenmiş ve bölgeye bela olarak gönderilmiştir.

Birçok batılı dostların bayrakları bunların tanklarının üzerine görülüyor, PYD'lileri kurtaracaklarını sanıyorlarsa çok yanılıyor, biz öyle veya böyle bu teröristleri imha edeceğiz.

Sınırlarımız boyunca ne DEAŞ'lı ne PYD'li ne de başka isim altında tek bir teröristin varlığını kendimiz için tehdit olarak görüyor ve gereğini yapmayı bekamız için önemli görüyoruz."



