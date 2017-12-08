Cumhurbaşkanı Erdoğan Batı Trakya'da

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki resmi temaslarını tamamlayan ve özel uçak "TUR" ile Dedeağaç Havaalanı'na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrungalos ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Yannis Amanitidis tarafından karşılandı.

Erdoğan, daha sonra karayoluyla Gümülcine'ye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Gümülcine'ye geldi.

KIRMAHALLE CAMİİ'NDE

Erdoğan ve beraberindekiler Kırmahalle Camii’ni ziyaret etti.

Cuma namazının ardından Türk Cumhurbaşkanı Celal Bayar azınlık lisesini ziyaret edecek ve Chris&Eve oteline geçerek onuruna verilen yemeğe katılacak.

GÜMÜLCİNE İLÇESİ

Yunanistan'da Batı Trakya bölgesinde bulunan Rodopi ilinin Gümülcine ilçesi önemli miktarda bir Türk nüfusun yaşadığı bir şehir.

Erdoğan Batı Trakya'da ayrımcılık olduğunu, oradaki halka gerekli destek verilmediğini düşündüğünü ve bu sebeple gezisinde Batı Trakya’ya da yer vermekten mutluluk duyduğunu söylemişti. Önceki gün yaşanan Lozan atışmalarından sonra iki ülke arasındaki gerginlik basının ilgi odağı.