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Cumhurbaşkanı Erdoğan belediyelerin denetleneceğini duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanlığı'nın belediyelere gönderilen müfettişlerle denetim yapacağını söyledi.

24.10.2017 - 08:43
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Cumhurbaşkanı Erdoğan belediyelerin denetleneceğini duyurdu

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda önceki gün, bazı bakanlar, parti yöneticileri, milletvekilleri, il yöneticileri ve ilçe belediye başkanlarının katıldığı bir toplantı düzenlendi.

3,5 SAATLİK TOPLANTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık yaptığı toplantı 3.5 saat sürdü. Toplantıda ilçe belediye başkanları, sorunlu bazı konularda çözüm beklentilerini aktarırken kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili bilgi vermesi planlanan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki sürenin uzaması nedeniyle sunumunu gerçekleştiremedi.

TÜM BELEDİYELERE MÜFETTİŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, imar uygulamalarıyla ilgili tüm belediyelere İçişleri Bakanlığı'nın müfettiş göndereceğini söyledi.

"KAYIRMA VARSA GEREKEN YAPILACAK"

Teftişte iktidar-muhalefet ayrımı yapmayacaklarını belirten Erdoğan, "Kesinlikle yasalara uymayan, kayırma gibi bir durum varsa gereken yapılacak. Bunlara müsaade etmeyiz. Belediyelere aktarılan payların kullanımı vesaire, hepsine bakılacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan belediyelerin denetleneceğini duyurdu

"BİREYSEL ÇEKİŞMELERİ BİR TARAFA BIRAKIN"

2019'daki yerel seçime işaret eden Erdoğan, "İşimiz çok zor arkadaşlar. Bireysel çekişmeleri bir tarafa bırakın, ne yapacaksak birlikte yapacağız." mesajı verdi.

Erdoğan, "Herkes üzerine düşen görevi fazlasıyla yapmalı. Sadece hizmet odaklı değil, birebir vatandaşın kapısına gidelim. Bireysel taleplere de odaklanalım. Vatandaşın gönlüne dokunacak şekilde çalışacağız." dedi.

MASAK'A 250 DENETİM ELEMAN ALIMI İÇİN KADRO

Karapara ve terörün finansmanı ile mücadele eden Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) 250 kişilik denetim elemanı takviyesi geliyor. Torba tasarıya eklenen yeni bir maddeyle MASAK'A 250 denetim elemanı alımı için kadro verildi. Denetim elemanları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yetişmiş personel içinden alınacak. Alınacak elemanlar için sınav yapılacak. Her yıl bir kademe ilerlemesi üç yılda bir de derecesi yükseltilecek.

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