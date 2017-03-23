Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Balkan Federasyonu'nda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"KİŞİ SEVDİKLERİYLE ANILIR"

"Biz milletimizle övünüyoruz. Kardeşlerim, kim "Hayır" diyor diye bakıyorum. Aa bakıyorum ki Kandil'dekiler "Hayır" diyor. PKK'nın ele başları. PKK "Hayır" diyor. FETÖ Pensilvanya'dan sesleniyor, "Hayır". Şimdi burada "Hayır" diye anlatılanlar ne anlama geliyor? Siz de onlarla berabersiniz. Kişi sevdikleriyle anılır. Evvel Allah hepsi bir tarafa, bizim daha delinecek çok dağımız var.





BİZ HİÇBİR KARDEŞİMİZDEN VAZGEÇMEYİZ

"Bugün hamdolsun Türkiye gibi bir vatanımız, Türkiye gibi bir sığınağımız, Türkiye gibi bir geleceğimiz var. Bizim kimsenin toprağında egemenliğinde gözümüz yok. Ama söz konusu Türkiye olunca birilerinin bakışları değişiyor. Biz Rumeli ve Balkanlar olmak üzere hiçbir kardeşimizden vazgeçmeyiz, vazgeçemeyiz.

BULGARİSTAN'DAKİ SEÇİMLER

Bulgaristan'da seçimler var. Ben buradan oradaki soydaşlarımıza sesleniyorum. Seçimlerin sükun içerisinde adil ve şeffaf geçmesini temenni ediyorum. Baskıların gerçekleştiğini görmek bizi ciddi manada rahatsız ve tedirgin ediyor. Bir taraftan demokrasi diyeceksin. Diğer taraftan ciddi manada baskı yapacaksın. Her zaman olduğu gibi bu seçim konusunda da demokrasi içerisinde hareket edileceğini temenni ediyorum."

18 MADDEYE NEDEN KARŞISIN BUNU SÖYLE

18 maddenin neyine neden karşısın bunu söyle. Cumhurbaşkanı, akşam yatacağız sabah kalkarız lokantaları da kapatabilir diyor. Fakat milletimin ne diyeceği çok önemli. Milletimiz kimin söylediği doğruysa ona göre karar verir. Ana muhalefet partisinin söylediklerine bakıyorum; Biz mi başka ülkede yaşıyoruz yoksa o mu başka dünyada yaşıyor?

"YENİ YÖNETİM SİSTEMİNİN ŞİFRESİ İSTİKRARDIR"

Cumhurbaşkanı'nın Meclis'i fesih yetkisi yok. Akşam yatıyor başka bir yalan, sabah kalkıyor başka bir yalan. Adeta yalan makinesi. Hadi diyelim Cumhurbaşkanı nefsine yenildi, yoldan çıktı. Her şeyden önce bu kişinin yakasına mnillet yapışır. Yeni yönetim sisteminin şifresi istikrardır, güvendir. Türkiye istikrar ve güven ortamına vurulan darbeler yüzünden geçmişte çok büyük bedeller ödemiştir."

