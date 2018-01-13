Bingöl'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl Ak Parti İl Kongresi'nde konuştu.

"ŞU AN KARŞIMDA KABINA SIĞMAYAN BİR BİNGÖL GÖRÜYORUM"

Kongre alanını ve çevresini dolduran Bingöl halkına seslenen Erdoğan, "Bu ülkenin içinde olanlar değil dışarı da olanlarda kıskanıyor. Şu an karşımda kabına sığmayan Bingöl görüyorum. Terör örgütüne şamarı vuran Bingöl görüyorum." dedi.

Erdoğan: Terör örgütüne şamarı vuran Bingöl görüyorum VİDEO

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Darbe anayasasına göre hayır diyen Bingöl 16 Nisan'da da kendine yakışanı yapacaktır. 15 Temmuzda Bingöl elinde bayrak dilinde dua ile tüm Türkiye'ye örnek olmuştur, hepinize teşekkür ediyorum. Bingöl bu asil ve cesur tavrını devam ettirdikçe hiçbir güç Türkiye'ye diz çöktürmez.

Siz bizim yanımızda böyle kararlı ve dik durursanız terör örgütlerinin tamamı bizi yolumuzdan alıkoyamazlar, görüyorsunuz başarılı olamıyorlar.

Bu millet FETÖ'nin işgal ordusunu hezimete uğratmıştır.

"TÜRKİYE HEM MASADA HEM SAHADA OLMAYA DEVAM EDECEK"

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünya bizim yanımızda yer aldı. Uluslararası ilişkilerde artık herkes bu gerçeği kabul ediyor; ekonomide ticarette diplomaside ve savunma sanayiinde yükselen bir Türkiye var. Türkiye hem masada hem sahada olmaya devam edecek. Türkiye'yi hesaba katmayanın hesabı er ya da geç döner.

"HER HİZMETİMİZDE ALIN TERİMİZ VAR"

Bugünlere oyunları boza boza geldik. Elde ettiğimiz hiçbir başarı tesadüfi olarak gerçekleşmedi. Her hizmetimizde alın terimiz var. Güçlü Türkiye bilesiniz ki dünyaya ayar veren bir Türkiye olacaktır. Türkiye hukuk adalet, toplumsal barış ve özgürlükler noktasında birçok ülkeye örnek oldu.

Vatanımızı bölemezler, bölmeye gayret edenler bedelini ağır öder. Onlar kaçacak biz kovalayacağız.