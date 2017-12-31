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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz düşmanla payadanlık yapamayız

Ana muhalefet partisini eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, ana muhalefet gibi üç kuruşluk menfaat için düşmanla payandalık yapamayız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi | 31.12.2017 - 00:45..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz düşmanla payadanlık yapamayız

AK Parti Sinop 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, anamuhalefet partisini eleştirerek, "Biz Türkiye’nin önümüzdeki bir asrına istikamet çizecek yol haritası da belirleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz düşmanla payadanlık yapamayız

"BİR ASRIN İSTİKAMET YOL HARİTASINI ÇİZECEĞİZ"

Şimdiye kadar ana muhalefet partisinin seviyesine inmediklerini ve inmeyeceklerini belirterek, “Asaletimizden taviz vermeden doğru bildiğimiz yolda milletimizin geleceği, ülkemizin huzuru için çalışmaya devam edeceğiz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılında yapılacak seçimlerin, bir kez daha millî iradenin tecelli edeceği ve millete hizmet edenlerle hakaret edenlerin ayrışacağı bir turnusol kâğıdı olacağını söyledi.

“2019 seçimlerinde sadece cumhurbaşkanını, milletvekillerini ve belediye başkanlarını belirlemekle kalmayacağız. Bu seçimlerde aynı zamanda Türkiye’nin önümüzdeki bir asrına istikamet çizecek yol haritası da belirleyeceğiz” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002’de başlattıkları ve bugüne kadar kararlılıkla sürdürdükleri millete hizmet seferberliğini önümüzdeki seçimlerde bir üst aşamaya taşıyacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz düşmanla payadanlık yapamayız

"KİMSEYE DİYET BORCUMUZ YOK"

AK Parti kadrolarının 2019 seçimlerine bu bilinç ve şuurla hazırlanmalarının büyük önem arz ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019’a giden süreçte parti teşkilatlarının uyanık olması, provokasyonlara gelmeden, fitne teşebbüslerine izin vermeden çalışmalarını yürütmesi gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz diğer partiler gibi asla olamayız. Biz, ana muhalefet gibi üç kuruşluk menfaat için ülke ve millet düşmanlarına payandalık yapamayız. Bizim hamdolsun kimseye diyet borcumuz yok. Bizim medya baronlarına, terör ağlarına, siyaset mühendislerine minnet borcumuz yok. Biz siyasette Hakk’ın ve halkın rızasını kazanmak için varız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz düşmanla payadanlık yapamayız

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