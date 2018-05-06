Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim manifestosunu açıklayacağı AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi öncesinde vatandaşlara hitap etti.

"TÜRKİYE'DE YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI"

24 Haziran'da yapılacak seçimlere ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan, "24 Haziran'da Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcını hep beraber gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

"OSMANLI TOKADINI VURACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında "81 milyon tek milletiz. Bizi bölmek isteyenlere en büyük şamarı 24 Haziran'da tekrar vuracağız. Bunun adı ne olacak, Osmanlı tokadı olacak. Zira bizi bölemeyecekler. Topraklarımızı parçalayamayacaklar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi bölemeyecekler ViDEO