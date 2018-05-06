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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi bölemeyecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi bölmek isteyenlere en büyük şamarı 24 Haziran'da vuracaklarını söyledi.

Haber Merkezi | 06.05.2018 - 14:34..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi bölemeyecekler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim manifestosunu açıklayacağı AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi öncesinde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi bölemeyecekler

"TÜRKİYE'DE YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI"

24 Haziran'da yapılacak seçimlere ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan, "24 Haziran'da Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcını hep beraber gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi bölemeyecekler

"OSMANLI TOKADINI VURACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında "81 milyon tek milletiz. Bizi bölmek isteyenlere en büyük şamarı 24 Haziran'da tekrar vuracağız. Bunun adı ne olacak, Osmanlı tokadı olacak. Zira bizi bölemeyecekler. Topraklarımızı parçalayamayacaklar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi bölemeyecekler ViDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi bölemeyecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi bölemeyecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi bölemeyecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi bölemeyecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi bölemeyecekler


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