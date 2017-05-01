taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.655
USD
3,5495
EURO
3,8707
ALTIN
144,22
PETR
51,7200

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'nin yapısını eleştirdi

BM Güvenli Konseyi'nin reforme edilmesini belirten Erdoğan, Türkiye'nin Batılı ajanslar yerine Türkiye'den takip edilmesini söyledi.

01.05.2017 - 14:42
  1. Haberler
  2. Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'da katıldığı etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin hızlı bir şekilde reforme edilmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, bu açıklamaları nedeniyle kendisinin sevilmez hale getirildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'nin yapısını eleştirdi

TÜRKİYE'Yİ BATILI AJANSLARDAN TAKİP ETMEYİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;

"Türkiye'yi Batılı ajanslardan, lobilerden değil Türkiye'den takip edin.

"BM GÜVENLİK KONSEYİ REFORME EDİLMELİ"

BM Güvenlik Konseyi'nin yapısı reforme edilmeli. Bu Güvenlik Konseyi ne kadar adil olabilir?  Erdoğan bunu söylediği zaman sevilmez oluyor... Tamam da; biz kime kendimizi sevdireceğiz...

"DÜNYA MAZLUMLARINA KENDİMİZİ SEVDİREBİLİYORSAK..."

Biz dünya mazlumlarına kendimizi sevdirebiliyorsak bu bize yeter. Bunu özellikle Hindistan'ın her yerde anlatması lazım.

SURİYELİLERE KAPILAR KAPATILMAYACAK

Suriyeliler bombalanmaya devam etse de kapımızı kapatmayacağız. O varil bombalarından kaçan insanlara kapımızı kapatsak zalimlerden olmaz mıyız?

"DEAŞ'A KARŞI GÖSTERİLEN HASSASİYET..."

DEAŞ'a karşı gösterilen hassasiyetin PKK, YPG gibi örgütlere karşı da gösterilmesini bekliyorum.

"KENDİLERİ TERÖR EYLEMLERİNE MARUZ KALDIĞINDA..."

Kendileri terör eylemine maruz kaldığında dünyayı ayağa kaldıranların diğer ülkelerin hassasiyetlerini göz önüne almaları lazım."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
RTÜK: Evlendirme programları yasaklanmıyor

RTÜK: Evlendirme programları yasaklanmıyor

316
Cumhurbaşkanı Hindistan'da iş adamlarına konuştu

Cumhurbaşkanı Hindistan'da iş adamlarına konuştu

29
Trump: Rusya ile anlaşabiliriz

Trump: Rusya ile anlaşabiliriz

47
İbrahim Tatlıses'in 1 Mayıs mesajı

İbrahim Tatlıses'in 1 Mayıs mesajı

49
Bakırköy'de alana giren afişler tek tek fotoğraflandı

Bakırköy'de alana giren afişler tek tek fotoğraflandı

46
CHP'li belediye eşek heykeli açtı

CHP'li belediye eşek heykeli açtı

237
Son 5 hafta kala zirvedeki 3 takımın kalan maçları

Son 5 hafta kala zirvedeki 3 takımın kalan maçları

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM