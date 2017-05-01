Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'nin yapısını eleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'da katıldığı etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin hızlı bir şekilde reforme edilmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, bu açıklamaları nedeniyle kendisinin sevilmez hale getirildiğini ifade etti.

TÜRKİYE'Yİ BATILI AJANSLARDAN TAKİP ETMEYİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;

"Türkiye'yi Batılı ajanslardan, lobilerden değil Türkiye'den takip edin.

"BM GÜVENLİK KONSEYİ REFORME EDİLMELİ"

BM Güvenlik Konseyi'nin yapısı reforme edilmeli. Bu Güvenlik Konseyi ne kadar adil olabilir? Erdoğan bunu söylediği zaman sevilmez oluyor... Tamam da; biz kime kendimizi sevdireceğiz...

"DÜNYA MAZLUMLARINA KENDİMİZİ SEVDİREBİLİYORSAK..."

Biz dünya mazlumlarına kendimizi sevdirebiliyorsak bu bize yeter. Bunu özellikle Hindistan'ın her yerde anlatması lazım.

SURİYELİLERE KAPILAR KAPATILMAYACAK

Suriyeliler bombalanmaya devam etse de kapımızı kapatmayacağız. O varil bombalarından kaçan insanlara kapımızı kapatsak zalimlerden olmaz mıyız?

"DEAŞ'A KARŞI GÖSTERİLEN HASSASİYET..."

DEAŞ'a karşı gösterilen hassasiyetin PKK, YPG gibi örgütlere karşı da gösterilmesini bekliyorum.

"KENDİLERİ TERÖR EYLEMLERİNE MARUZ KALDIĞINDA..."

Kendileri terör eylemine maruz kaldığında dünyayı ayağa kaldıranların diğer ülkelerin hassasiyetlerini göz önüne almaları lazım."