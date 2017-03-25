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Cumhurbaşkanı Erdoğan Boris Johnson ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'u kabul etti.

25.03.2017 - 00:46
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Regnum Golf Resort Otel'de basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 15 dakika sürdü.

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