Cumhurbaşkanı Erdoğan Boris Johnson ile görüştü

Merkezefendi ilçesinde dövülen ve bıçakla boğazı kesilen kişinin cesedi, ormanlık alanda bir aracın bagajında bulundu

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Afrika'dan Avrupa'ya göçlerde büyük artış

'Topraklarımıza Suriyeliler gelecek' diye büyük korku yaşayan Avrupa'nın bir diğer korkusu olarak Afrikalı mülteciler ortaya çıkıyor.